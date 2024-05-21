Toni Kroos, EURO 2024'ten sonra futbolu bırakacağını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Toni Kroos, EURO 2024'ten sonra futbolu bırakacağını açıkladı

Geniş Video İzle

Real Madrid ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Toni Kroos, futbolculuk kariyerini EURO 2024'ten sonra noktalayacağını duyurdu. 34 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'in son kulübü olduğunu ve performans seviyesinin zirvesinde kariyerini bitirmek istediğini belirtti.

21.05.2024 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid ile yeni sözleşme iddiaları ortaya atılan Toni Kroos sürpriz bir şekilde futbolu bırakma kararı aldığını bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan 34 yaşındaki Toni Kroos, EURO 2024'ün ardından futbolculuk kariyerini noktalayacağını açıkladı.

EURO 2024 SONRASI FUTBOLU BIRAKACAK

Sky Deutschlan'da yer alan haberde; Toni Kroos, Real Madrid ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadı ve başka bir kulüpte oynamak istemediği için jübile kararı aldı.

Toni Kroos yaptığı açıklamada, "Her zaman söylediğim gibi: Real Madrid benim son kulübüm ve öyle de kalacak. Kararımı vermek için doğru zamanı bulduğum ve bunu kendi başıma seçebildiğim için mutlu ve gururluyum. Amacım her zaman kariyerimi performans seviyemin zirvesinde bitirmekti" ifadelerine yer verdi.

Toni Kroos'un açıklaması şöyle;

"17 Temmuz 2014 - Real Madrid'e imza attığım gün, hayatımı değiştiren gün. Bir futbolcu olarak ama özellikle de bir insan olarak hayatımı. Dünyanın en büyük kulübünde yeni bir dönemin başlangıcıydı. 10 yıl sonra, sezon sonunda bu bölüm sona eriyor. O başarılı dönemi asla unutmayacağım! Beni açık yüreklilikle karşılayan ve bana güvenen herkese özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ama özellikle de ilk günden son güne kadar gösterdiğiniz ilgi ve sevginiz için siz sevgili Madridlilere teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda bu karar, aktif bir futbolcu olarak kariyerimin bu yaz Avrupa şampiyonasından sonra sona ereceği anlamına geliyor. Her zaman söylediğim gibi: Real Madrid benim son kulübüm ve öyle de kalacak. Kararımı vermek için doğru zamanı bulduğum ve bunu kendi başıma seçebildiğim için mutlu ve gururluyum. Amacım her zaman kariyerimi performans seviyemin zirvesinde bitirmekti. Şu andan itibaren tek bir düşünce var: Haydi 15! Sadece Madrid ve başka bir şey yok!"

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYORDU

Toni Kroos, Real Madrid formasıyla 483 maçta 28 gol atıp 98 asist yaptı. Efsane futbolcu, Bayern Münih formasıyla 205 maçta 24 gol ve 49 asist rakamlarına ulaştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Real Madrid, Toni Kros, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Toni Kroos, EURO 2024'ten sonra futbolu bırakacağını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:34 Reisi’nin helikopteri nasıl bulundu Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı
16:29 Kitapyurdu’nun binası Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi Kitapyurdu'nun binası Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi
16:00 İki hemşire iki sır ölüm Ortak noktaları aynı doktor çıktı İki hemşire iki sır ölüm! Ortak noktaları aynı doktor çıktı
15:31 Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor! Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu
14:31 İran’da Reisi’nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi
16:23 Oyuncu Müjde Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalandı Oyuncu Müjde Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalandı
15:53 Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın ilişkisi hakkında açıklama Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın ilişkisi hakkında açıklama
15:44 Özel’in, “Kriminal bakan“ sözlerine Soylu’dan yanıt gecikmedi Özel'in, "Kriminal bakan" sözlerine Soylu'dan yanıt gecikmedi
15:33 Aynı gruptayız Portekiz’in EURO 2024 kadrosu belli oldu Aynı gruptayız! Portekiz'in EURO 2024 kadrosu belli oldu
14:52 Bu sözler çok su kaldırır CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den iki ismi işaret etti Bu sözler çok su kaldırır! CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den iki ismi işaret etti
14:51 Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2’si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı
14:44 Karşısında polisi gören göçmenler, kuruyemiş yemeye devam edip poz verdi Karşısında polisi gören göçmenler, kuruyemiş yemeye devam edip poz verdi
14:25 Erdoğan’ın, “Şarap festivali“ eleştirilerine İmamoğlu’ndan tek cümlelik yanıt Erdoğan'ın, "Şarap festivali" eleştirilerine İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt
14:21 İbrahim Reisi kimdir 1980 ile 90 arası yaptıkları İranlıları ikiye bölüyor İbrahim Reisi kimdir? 1980 ile 90 arası yaptıkları İranlıları ikiye bölüyor
13:58 Konu: Seçil Erzan davası Yunanistan’dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı Konu: Seçil Erzan davası! Yunanistan'dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 17:30:41. #1.13#
SON DAKİKA: Toni Kroos, EURO 2024'ten sonra futbolu bırakacağını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement