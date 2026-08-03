Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Aylardır kulüpsüz olan Harun Tekin'in yeni adresi şaşırttı - Son Dakika
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Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Aylardır kulüpsüz olan Harun Tekin'in yeni adresi şaşırttı

Bir zamanlar Fenerbahçe\'deydi! Aylardır kulüpsüz olan Harun Tekin\'in yeni adresi şaşırttı
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İnegölspor, kariyerinde Bursaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Kocaelispor gibi önemli kulüplerde forma giyen ve 4 aydır boşta olan tecrübeli kaleci Harun Tekin ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

TFF 2. Lig ekibi  İnegölspor, yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-beyazlı ekip, kaleci bölgesine önemli bir takviye yaptı.

HARUN TEKİN, İNEGÖLSPOR'DA

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde Başkan Yardımcısı Alican Yavaş ile 4 aydır boşta olan deneyimli kaleci Harun Tekin bir araya geldi. Gerçekleştirilen törenin ardından Tekin, kendisini 1 yıllığına İnegölspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

ALİCAN YAVAŞ: ''TAKIMIMIZA ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUZ''

İmza töreninde konuşan Başkan Yardımcısı Alican Yavaş, Harun Tekin'i İnegölspor ailesine kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti. Yavaş, "Bursaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Kocaelispor gibi büyük kulüplerde forma giyen ve kariyeri başarılarla dolu kaleci Harun Tekin ile 1 yıllık anlaşmaya vardık. Tecrübesi, karakteri ve sahaya yansıtacağı liderlik vasfıyla takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kendisine kulübümüze hoş geldin diyor, bordo-beyaz formamız altında başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini diliyoruz" dedi.

Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Aylardır kulüpsüz olan Harun Tekin'in yeni adresi şaşırttı

HARUN TEKİN: ''ELİMDEN GELEN MÜCADELEYİ YANSITACAĞIM''

Harun Tekin ise İnegölspor formasını giyecek olmaktan dolayı heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Böylesine köklü bir camianın parçası olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Bana güvenen yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte İnegölspor'u hak ettiği yerlere taşımak için elimden gelen mücadeleyi sahaya yansıtacağım. Taraftarlarımızın desteğiyle başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Aylardır kulüpsüz olan Harun Tekin'in yeni adresi şaşırttı

Harun Tekin, İnegölspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Aylardır kulüpsüz olan Harun Tekin'in yeni adresi şaşırttı - Son Dakika

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