Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor

Bir dönem Avrupa futbolunun en gözde yıldızları arasında gösterilen Jadon Sancho'nun son hali futbol dünyasında şaşkınlık yarattı.

Manchester United ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpsüz kalan İngiliz futbolcu, yeni takımını beklerken İngiltere 10. Lig ekiplerinden Flixton'ın tesislerinde antrenman yapıyor.

10. LİG EKİBİNDE FORM TUTUYOR

Flixton Kulübü'nün sahibi Christopher Garcia, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sancho'nun kulüple sözleşme imzalamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sancho, sadece formunu korumak ve kariyerinin bir sonraki aşamasına hazırlanmak için bireysel antrenman yapmak üzere tesislerimizi kullanıyor. Antrenman için Flixton'ı seçtiği için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bir sonraki aşamasında başarılar diliyoruz."

85 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Borussia Dortmund'da sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Jadon Sancho, 2021 yılında 85 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer olmuştu.

Ancak İngiliz yıldız, Manchester United kariyerinde beklentileri karşılayamadı. Kırmızı Şeytanlar'da forma giydiği dönemde Borussia Dortmund, Chelsea ve Aston Villa'ya kiralık olarak gönderildi.

MANCHESTER UNITED KARNESİ

Manchester United formasıyla toplam 83 resmi maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 12 gol atıp 6 asistlik katkı sağladı. Yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği ise merakla bekleniyor.