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Biri onu durdursun! Okan Buruk, Lucescu'nun rekorunu da kırdı - Son Dakika
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Spor

Biri onu durdursun! Okan Buruk, Lucescu'nun rekorunu da kırdı

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçı sonrası 19 üst üste iç saha galibiyeti ile takımın başında en fazla iç saha galibiyeti alan teknik direktör oldu. Bu rekor daha önce Mircea Lucescu'ya aitti. Lucescu, Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

02.04.2024 23:23  Güncelleme: 23:27
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Süper Lig devi Galatasaray'da rekor üstüne rekor kıran başarılı antrenör Okan Buruk, bu akşam oynanan Hatayspor maçından da galibiyetle ayrılarak kırılması zor bir rekoru daha geride bıraktı.

YİNE REKOR KIRDI

Okan Buruk, 19 maçla Galatasaray'ın başında üst üste en fazla iç saha galibiyeti alan teknik direktör olarak bir kez daha sarı-kırmızılı camianın tarihine geçmeyi başardı.

LUCESCU'YU GERİDE BIRAKTI

Galatasaray'da bu rekor daha önce Mircea Lucescu'ya aitti. Lucescu, Galatasaray'ın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Biri onu durdursun! Okan Buruk, Lucescu\'nun rekorunu da kırdı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Mircea Lucescu, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Biri onu durdursun! Okan Buruk, Lucescu'nun rekorunu da kırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ankara null: biz her rekoru kirariz sampiyon galatasaray 27 14 Yanıtla ferhat eser: siz sıradan bir kulüpsünüz abartmayın kendinizi 10 29
  • Ali Arslan: Yalnız haksızlık yapılıyor, federasyon başkanı ve 6 gs li yoneticinin hakemlerinin başarısını Okan vuruka atfetmek büyük yanlış. 8 18 Yanıtla

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