Süper Lig devi Galatasaray'da rekor üstüne rekor kıran başarılı antrenör Okan Buruk, bu akşam oynanan Hatayspor maçından da galibiyetle ayrılarak kırılması zor bir rekoru daha geride bıraktı.
Okan Buruk, 19 maçla Galatasaray'ın başında üst üste en fazla iç saha galibiyeti alan teknik direktör olarak bir kez daha sarı-kırmızılı camianın tarihine geçmeyi başardı.
Galatasaray'da bu rekor daha önce Mircea Lucescu'ya aitti. Lucescu, Galatasaray'ın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.
Son Dakika › Spor › Biri onu durdursun! Okan Buruk, Lucescu'nun rekorunu da kırdı - Son Dakika
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'u tehdit ettiğini iddia etti. Özbek, bu tehdidin cezasız kalmaması için cumhuriyet savcılarını göreve çağırdı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına tepki göstererek, şampiyonlukların tehditle değil mertçe mücadeleyle kazanıldığını belirtti. Özbek, ülke huzurunu tehdit eden bu tür konuşmaların cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı.
Fenerbahçe Alagöz Holding Başantrenörü Valerie Garnier, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenmelerine rağmen performanslarının kendisini mutlu etmediğini söyledi. Buruk, maç sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ayrıca, Fenerbahçe ile yapacakları Turkcell Süper Kupa maçına tam kadro çıkacaklarını belirtti ve devletten ve TFF'den futboldaki gergin ortamı sakinleştirecek kararlar almasını beklediklerini ifade etti.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Biraz daha bitiriciliğimiz fazla olsaydı farklı bir şey konuşabilirdik' dedi. Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirel, takımının iyi bir duruş sergilediğini ve Galatasaray'ı analiz ettiklerini belirtti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin TFF Süper Kupa maçına U19 Takımı ile çıkma kararı alırsa kendisinin nasıl bir kadro ile sahaya çıkacağının sorulması üzerine, "Bu bizim sorunumuz değil. Biz gideceğiz, maçımıza normal kadromuzla belirlenen yerde ve saatte çıkacağız. Kimle çıkar, ister çıkmaz rakibimizin kararı" dedi.
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