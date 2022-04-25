Birinci olabilmek için kilometrelerce pedal çevirdiler - Son Dakika
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Birinci olabilmek için kilometrelerce pedal çevirdiler

25.04.2022 10:07

- Birinci olabilmek için kilometrelerce pedal çevirdiler Düzce'de düzenlenen bisiklet yarışlarına katılan öğrenciler, il birincisi olabilmek için kilometrelerce pedal çevirdi.

- Birinci olabilmek için kilometrelerce pedal çevirdiler

DÜZCE - Düzce'de düzenlenen bisiklet yarışlarına katılan öğrenciler, il birincisi olabilmek için kilometrelerce pedal çevirdi.

Okul Sporları Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Düzce'de bisiklet yarışları gerçekleştirildi. Yarışmaya 400 öğrenci katıldı. Bahçeşehir bölgesinde trafiğe kapalı alanda gerçekleştirilen yarışlarda 10 kilometre ile 35 kilometre arasında pedal çeviren öğrenciler, Balıkesir'de gerçekleştirilecek olan Türkiye şampiyonasına katılabilmek için yarıştı.

Bisiklet yarışlarına öğrencilerin ilgi duyduğunu söyleyen Türkiye Bisiklet Federasyonu Düzce İl Temsilcisi Selim Cicu, "Her yıl iller arası, okullar arası Türkiye şampiyonası yapılıyor. Bu sene de Ramazan ayına denk geldi. Ramazan ayı olmasına rağmen yarışlara katılım gayet güzeldi. Çocuklarımız yarışıp inşallah Balıkesir'deki finallere gidecekler" dedi.

Heyecanlı anlara sahne olan yarışlar drone ile havadan da görüntülendi.

Birinci olabilmek için kilometrelerce pedal çevirdiler
Birinci olabilmek için kilometrelerce pedal çevirdiler
Birinci olabilmek için kilometrelerce pedal çevirdiler
Birinci olabilmek için kilometrelerce pedal çevirdiler
Birinci olabilmek için kilometrelerce pedal çevirdiler

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Birinci olabilmek için kilometrelerce pedal çevirdiler - Son Dakika


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