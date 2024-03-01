Birleşik Krallık Büyükelçiliği Delegasyonu Türkiye Futbol Federasyonu'nu Ziyaret Etti

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Birleşik Krallık Büyükelçiliği delegasyonu, "Sporda Kadınlar: Birleşik Krallık ve Türkiye'nin Spor Profesyonelleri Arasında Kurulan Köprüler" başlıklı bir dizi etkinlik çerçevesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk, Kadın Futbolu ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Müderrisgil'i Riva'da ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Birleşik Krallık'tan sporcu ve akademisyenlerin yer aldığı ziyarette, A Milli Kadın Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası da hazır bulundu.

Heyette, Women in Football organizasyonunun üst yönetici (CEO) Yvonne Harrison, Manchester United Vakfı Kız Çocukları Futbolu Geliştirme Başkanı Stephanie Knott, UCFB Global Spor Enstitüsü Kurs Lideri Darren Bernstein ve Amazing People Schools İletişim Direktörü Ben Tegg yer aldı.

Toplantıda, Türkiye ve Birleşik Krallık'taki kadın futbolcuların mevcut durumu, profesyonel anlamda bu spor dalındaki çalışmalar ve Türkiye ile ortak girişimler konuşuldu. Sporda yönetim dünyasına girmek isteyen kadınlar için bir atlama tahtası olabilecek potansiyel akademik fırsatlar da ziyaret kapsamında değerlendirildi.

Ziyaretteki konuşmasında, Türkiye'de kadın futbolunun gözle görülür bir sıçrama yaptığına dikkati çeken TFF Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Müderrisgil, "Birleşik Krallık delegasyonu ile çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Futbolun spor diplomasisi ve toplum için sosyal etki yaratma konusunda üstlendiği rol konusunda fikir birliğine vardık. Türkiye'de kadın futbolunun daha görünür olması, gelişim sürecinde gereken stratejik aksiyonların alınması ve katılımın artırılması konusunda çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.