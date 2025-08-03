Birlik ve Beraberlik Şöleni Rize'de Sona Erdi

Çaykur Rizespor Kulübünce Rize'nin İkizdere ilçesinde organize edilen "Birlik ve Beraberlik Şöleni" sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Anzer Yaylası'nda düzenlenen şölenin kapanış programına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da katıldı.

Hacıosmanoğlu, burada yaptığı konuşmada, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor taraftarlarının daha önce birlikte maç izlediğine değinerek, "Aramızda sadece bir dere var, komşuyuz. Zaman zaman istemediğimiz olaylar yaşansa da biz hep kardeşiz. İlk kez Anzer Yaylası'na geldim. Doğasıyla, insanıyla çok güzel bir yer. İnşallah tekrar gelmek nasip olur." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut ise şenliğin birlik ve beraberliği güçlendirmek için düzenlendiğini, bir arada yaşamak için herkesin sorumluluk taşıdığını belirtti.

Şenlikte, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Rizespor Başkanı Turgut ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, vatandaşlarla birlikte bir süre horon oynadı.

Yerli ve yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği şenlik, konserlerin ardından sona erdi.