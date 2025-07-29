Birlikte Güçlü Futbol Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Birlikte Güçlü Futbol Vurgusu

29.07.2025 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Kulüpler Birliği toplantısında birliktelik ve destek önemine değindi.

EYÜPSPOR Başkanı Murat Özkaya, "Sizden ve spor camiasından en büyük temennim kulüplerin aslında birbirinin tamamı olduğunu, onların birlikte hareket ettiği zaman futbola daha fazla faydalar sağladığını gördüğümüzü, bunun için birlikte hareket etmemiz gerektiğini, bu seyircileri tribüne çekmek için kavganın değil birlikteliğin daha önemli olduğunu Kulüpler Birliği toplantısında birbirimize sarıldığımızı bilmenizi istiyorum. Temennim sizde birbirinize sarılıp, bu ülke futbolunu hak ettiği yere taşıyalım" dedi.

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan oldu. Seçimin sonuçlanmasının ardından Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ülke futbolunu hak ettiği yere taşımak gerektiğine vurgu yapan Özkaya, "Gittikçe birbirine daha bağlı kulüpler görüyoruz. Birbirini destekleyen, aynı noktada buluşan, rekabetin içinde birlikteliğin daha doğru olduğunu hisseden, Türk futboluna katkı sağlamak isteyen, futbol kulüp başkanlarıyla bir arada olmak ve burada yeni başkanımızı seçmek, kavgasız gürültüsüz günleri görmek bizim için en büyük gurur kaynağı. Çok güzel bir Kulüpler Birliği toplantısı vardı. Dışarıdan gördüğünüz, medyadan duyduğunuz ya da basın önündeki atışmaların hiçbirinin olmadığı, hepimizin birbirine saygıyla baktığı, bir adayı belirlerken bile ortak hareket edebildiğimizi bilmenizi istiyorum. Sizden ve spor camiasından en büyük temennim kulüplerin aslında birbirinin tamamı olduğunu, onların birlikte hareket ettiği zaman futbola daha fazla faydalar sağladığını gördüğümüzü, bunun için birlikte hareket etmemiz gerektiğini, bu seyircileri tribüne çekmek için kavganın değil birlikteliğin daha önemli olduğunu Kulüpler Birliği toplantısında birbirimize sarıldığımızı bilmenizi istiyorum. Temennim sizde birbirinize sarılıp, bu ülke futbolunu hak ettiği yere taşıyalım" diye konuştu.

'BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUZ'

Kulüpler Birliği Başkan Ertuğrul Doğan'ın yardımcılarının da olacağını, ekibini kuracağını ifade eden Özkaya, "Tabii ki yardımcıları olacak. Ertuğrul bey; kendisiyle, sekreteryası ve arka taraftaki Kulüpler Birliği çalışanlarıyla beraber ekibini kuracak ve Türk futboluna hizmet etmeye, anadolunun abisi olan Trabzonspor olarak, Anadolu kulübü olarak beynimize yerleşmiş olan olguyu daha ileriye taşıyacağını, onların sorunlarıyla daha fazla ilgileneceğine inandığımızı, çalışma arkadaşlarıyla da başarılı olacağına inanıyoruz" dedi.

'BİR YERDE YANLIŞ YAPIYORUZ'

Rekabeti para üzerinden kurmaya başlandığı takdirde futbolda başarı olmayacağını söyleyen Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, "Biliyorsunuz Arda Turan kardeşimiz dünyanın sayılı takımlarından birine transfer oldu. ve burada gördüğümüz şu. Biz Türkiye'de oynattığımız oyunculara verdiğimiz paralarla, savaşın olduğu bir ülkede bile futbolcuların aldığı paraları görünce bir yerde yanlış yapıyoruz. Bizim lütfen doğruyu bulmamızda yardımcı olun. Bizim size ihtiyacımız var. Kavga ve birbirleriyle rekabeti para üzerinden kurmaya başlarsak bu işte başarılı olamıyoruz. Federasyonun yaptığı çok güzel bir uygulama var. Çok hoşumuza gitti. Bunun devamı için hep beraber destek olmamız gerektiğine inanıyorum. Genç oyunculara daha fazla şans verilmeli. Onların başarılı birer futbolcu olabileceğini bilmek ve bunun için de onlara o süreyi tanımak gerektiğine, federasyonu da bunu sağladığı için teşekkür etme gereği duyuyorum. Birlikte güzel bir sezon olsun. Hepinize iyi sezonlar" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

Kulüpler Birliği Toplantısı, Ertuğrul Doğan, Politika, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Birlikte Güçlü Futbol Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı’na büyük şok Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na büyük şok
Süper Lig’de ortalık yıkıldı Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi Süper Lig'de ortalık yıkıldı! Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi
’Kadıköy Boğası’ iş adamının getirdiği hediyeyi geri çevirdi: Kullanmıyorum 'Kadıköy Boğası' iş adamının getirdiği hediyeyi geri çevirdi: Kullanmıyorum
Eşini vuran 75 yaşındaki adamdan şok eden savunma: Ben de ölebilirdim Eşini vuran 75 yaşındaki adamdan şok eden savunma: Ben de ölebilirdim
Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum
Özel hastanede doktorsuz doğum skandalı: Bin yıl önce mağaradaki insanlar gibi doğurdu Özel hastanede doktorsuz doğum skandalı: Bin yıl önce mağaradaki insanlar gibi doğurdu
Bursa’da yangınla mücadele sürüyor Alevler evlerin dibine kadar geldi Bursa'da yangınla mücadele sürüyor! Alevler evlerin dibine kadar geldi
Mardin’de tırın yakıt deposunda patlama 7 kişi yaralandı Mardin'de tırın yakıt deposunda patlama! 7 kişi yaralandı
ABD’de kumarhane önünde silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı ABD'de kumarhane önünde silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
Adana’da kan donduran olay Önce eşi ve kızını sonra kendisini öldürdü Adana'da kan donduran olay! Önce eşi ve kızını sonra kendisini öldürdü
Ekvador’da gece kulübüne silahlı saldırı En az 17 kişi öldü Ekvador'da gece kulübüne silahlı saldırı! En az 17 kişi öldü

17:36
Mersin’de 12 yaşındaki çocuk 5 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Mersin'de 12 yaşındaki çocuk 5 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
17:12
Kamu işçilerine ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11 zam teklif edildi
Kamu işçilerine ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11 zam teklif edildi
16:50
DEM Parti itiraz etti, MHP ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’nun ismini değiştirdi
DEM Parti itiraz etti, MHP 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun ismini değiştirdi
16:39
Katıldığı canlı yayında açıkça ifade etti: Türkler bize karşı savaşa hazırlanıyor
Katıldığı canlı yayında açıkça ifade etti: Türkler bize karşı savaşa hazırlanıyor
16:00
Bu kez Çankırı’dan alevler yükseldi Rüzgarın etkisiyle yayılıyor
Bu kez Çankırı'dan alevler yükseldi! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor
08:07
Beykoz’daki orman yangını sonrası valilik havai fişek ve meşale satışını yasakladı
Beykoz'daki orman yangını sonrası valilik havai fişek ve meşale satışını yasakladı
07:49
İBB’ye yeni yolsuzluk operasyonu İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi gözaltında
İBB'ye yeni yolsuzluk operasyonu! İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi gözaltında
07:41
Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün
Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün
01:05
Tekirdağ’da vatandaşlar su kesintilerini protesto etti
Tekirdağ'da vatandaşlar su kesintilerini protesto etti
00:30
Yıllarca alerji sandı, gerçek dişçide ortaya çıktı
Yıllarca alerji sandı, gerçek dişçide ortaya çıktı
00:20
İstanbul’da işaret fişeğiyle ormanı yakan şahıs gözaltına alındı
İstanbul'da işaret fişeğiyle ormanı yakan şahıs gözaltına alındı
23:11
Akciğerine kedi tüyü kaçan adam hayatını kaybetti
Akciğerine kedi tüyü kaçan adam hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2025 18:19:15. #7.11#
SON DAKİKA: Birlikte Güçlü Futbol Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.