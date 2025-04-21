Bisiklet Rotası Dergisi Çocuklara

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 27 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu çocuklara anlatmak, bisikleti sevdirmek ve çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla özel bir dergi hazırladı.

Federasyonun açıklamasına göre, çocuk gelişim uzmanları tarafından yayına hazırlanan "Bisiklet Rotası" dergisi, Türkiye'nin önde gelen koleksiyonluk kart şirketi Mythos Cards tarafından basıldı.

25 bin adet basılan dergi, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun geçtiği şehirlerde yer alan ilkokullarda dağıtılacak.

Bisikletin tarihi, bulmacalar, boyama sayfaları, eğlenceli yarışmalar, güvenli bisiklet sürüş kuralları, kelime oyunları, bisiklet temalı hikayeler gibi içerikleri ile "Bisiklet Rotası", çocuklara bisiklet dünyasını anlatacak.

Derginin çevrim içi versiyonuna ise "https://www.tourofturkiye.org.tr/bisiklet-rotasi-dergisi" adresinden ulaşılabilecek.