Bisiklet Türkiye Kupası 3. Etap Yarışları Denizli'de - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bisiklet Türkiye Kupası 3. Etap Yarışları Denizli'de

Bisiklet Türkiye Kupası 3. Etap Yarışları Denizli\'de

Denizli, Türkiye Kupası 3. Etap yarışlarına ev sahipliği yapacak. 04-05 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek yarışlara 250 sporcunun katılması bekleniyor. Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, tüm sporseverleri yarışlara davet etti.

03.05.2024 15:04  Güncelleme: 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bisiklet Türkiye Kupası 3. Etap Yarışları hafta sonu Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Pamukkale'de gerçekleşecek yarışmalara 250 sporcunun katılması bekleniyor.

Bisiklette Türkiye Kupası heyecanı hafta sonu Denizli'de yaşanacak. 04-05 Mayıs 2024 tarihlerinde Türkiye Kupası 3. Etap yarışlarında sporcular en iyi dereceyi alabilmek için pedal çevirecek. Yarışlara Türkiye'nin dört bir tarafından yaklaşık 250 sporcunun katılacağı açıklandı. Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenecek yarışlarda ilk start 04 Mayıs Cumartesi günü saat 09.00'da U12 Minikler kategorisinde verilecek. Ardından sırasıyla U15, U17, U19 ve Büyük Kadınlar yarışları yapılacak. Türkiye Kupasının ikinci günü olan 05 Mayıs 2024 Pazar günü saat 09.30'da Büyük Kadın, U19 Kız, U17 Erkek kategorilerinde 9 kilometre tırmanma yarışları ile başlayacak. Tüm yarışların ardından aynı gün 13.00'de dereceye giren sporcular kürsüye çıkarak yapılacak ödül töreni programı ile ödüllendirilecek.

İlman, sporseverleri bisiklet yarışlarına davet etti

Bisiklet branşında Türkiye'nin prestijli yarışmalarından biri olan Türkiye Kupası'na ev sahipliği yapacaklarını kaydeden Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, tüm sporseverleri bu heyecana ortak olmaya Pamukkale'ye davet etti. Ulusal düzeyde spor organizasyonlarının Denizli'ye kazandırılmasına çok önem verdiklerini kaydeden İlman, bu tür organizasyonların sporun gelişmesine, şehrin marka değerine ve ekonomisine katkılar sunduğunu sözlerine ekledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Pamukkale, Gençlik, Türkiye, Denizli, Spor, Etkinlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bisiklet Türkiye Kupası 3. Etap Yarışları Denizli'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:38 Ali Koç’tan TFF Başkanı Büyükekşi’ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı Ali Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
14:55 CHP lideri Özel’den boş koltuk yorumu: Sorun iadeiziyaret adımıyla çözüldü CHP lideri Özel'den boş koltuk yorumu: Sorun iadeiziyaret adımıyla çözüldü
14:32 Erdoğan’dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
16:23 Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
16:12 Ali Koç, Mehmet Büyükekşi’yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar Ali Koç, Mehmet Büyükekşi'yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar
15:46 Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
15:42 Polis kalkanını tekmeleyen fenomen gözaltında Vatandaş hayır simidi dağıttı Polis kalkanını tekmeleyen fenomen gözaltında! Vatandaş hayır simidi dağıttı
14:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık
14:15 1 Mayıs’ta polise damacanayla vuran kadın da gözaltına alındı 1 Mayıs'ta polise damacanayla vuran kadın da gözaltına alındı
14:04 Babasını bıçaklayarak öldürdü Babasını bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 16:47:06. #1.13#
SON DAKİKA: Bisiklet Türkiye Kupası 3. Etap Yarışları Denizli'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement