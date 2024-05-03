Bisiklet Türkiye Kupası 3. Etap Yarışları Denizli\'de

Spor

Bisiklet Türkiye Kupası 3. Etap Yarışları hafta sonu Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Pamukkale'de gerçekleşecek yarışmalara 250 sporcunun katılması bekleniyor.

Bisiklette Türkiye Kupası heyecanı hafta sonu Denizli'de yaşanacak. 04-05 Mayıs 2024 tarihlerinde Türkiye Kupası 3. Etap yarışlarında sporcular en iyi dereceyi alabilmek için pedal çevirecek. Yarışlara Türkiye'nin dört bir tarafından yaklaşık 250 sporcunun katılacağı açıklandı. Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenecek yarışlarda ilk start 04 Mayıs Cumartesi günü saat 09.00'da U12 Minikler kategorisinde verilecek. Ardından sırasıyla U15, U17, U19 ve Büyük Kadınlar yarışları yapılacak. Türkiye Kupasının ikinci günü olan 05 Mayıs 2024 Pazar günü saat 09.30'da Büyük Kadın, U19 Kız, U17 Erkek kategorilerinde 9 kilometre tırmanma yarışları ile başlayacak. Tüm yarışların ardından aynı gün 13.00'de dereceye giren sporcular kürsüye çıkarak yapılacak ödül töreni programı ile ödüllendirilecek.

İlman, sporseverleri bisiklet yarışlarına davet etti

Bisiklet branşında Türkiye'nin prestijli yarışmalarından biri olan Türkiye Kupası'na ev sahipliği yapacaklarını kaydeden Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, tüm sporseverleri bu heyecana ortak olmaya Pamukkale'ye davet etti. Ulusal düzeyde spor organizasyonlarının Denizli'ye kazandırılmasına çok önem verdiklerini kaydeden İlman, bu tür organizasyonların sporun gelişmesine, şehrin marka değerine ve ekonomisine katkılar sunduğunu sözlerine ekledi. - DENİZLİ