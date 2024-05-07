Bisiklet Türkiye Kupası 3. Etap Yarışları Denizli\'de Gerçekleşti

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Bisiklet Türkiye Kupası 3. Etap Yarışları, Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. 42 ilden 365 sporcunun katılımıyla, Dünya Mirası Pamukkale'de yapılan yarışmalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren yarışçılara ödülleri takdim edildi.

Bisiklette Türkiye Kupası heyecanı hafta sonu Denizli'de yaşandı. Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Yarışlarında 365 sporcu en iyi dereceyi alabilmek için mücadele etti. Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda ve Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen yarışlarda ilk start 04 Mayıs Cumartesi günü saat 09.00'da U12 Minikler kategorisinde verildi. Ardından sırasıyla gerçekleşen U15, U17, U19 ve Büyük Kadınlar kategorisindeki yarışlarla ilk gün müsabakaları tamamlandı. Bisiklet Türkiye Kupasının ikinci günü olan 05 Mayıs 2024 Pazar günü saat 09: 30'da Büyük Kadın, U19 Kadın ve U17 Erkek kategorilerinde 9 km tırmanma yarışları ile devam etti.

Bisiklet Türkiye Kupası 3. Etap Yarışlarında, doğa harikası Pamukkale'de iki gün süren heyecanlı yarışmaların sonunda dereceye giren sporcular, kupa ve madalyalarını almak için kürsüye çıktı. Pamukkale Koca Çukur'da düzenlenen törende; bireysel ve takımlar kategorisindeki farklı yaş gruplarında dereceye giren sporculara ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ile federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.

Bisiklet branşında Türkiye'nin prestijli yarışmalarından biri olan Türkiye Kupası'na ev sahipliği yapmış olmaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, sanayi ve üretimde marka kent olan Denizli'nin spor organizasyonlarıyla da marka kent olma yolunda hızla ilerlediğini dile getirdi. Ulusal düzeyde spor organizasyonlarının Denizli'ye kazandırılmasına büyük önem verdiklerini kaydeden İlman, bu tür organizasyonların sporun gelişmesine, spor turizmine, şehrin marka değerine ve ekonomisine önemli katkılar sunduğunu sözlerine ekleyerek, organizasyonun gerçekleşmesine destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti. - DENİZLİ