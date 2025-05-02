Bisiklet Turu'nda Kaza: Monacolu Sporcu Hastanede

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Organizasyon Komitesi, yarışlarda kaza geçiren Monacolu sporcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Yarışın düz iniş bölümünde hızın etkisi ile kontrolünü kaybederek düşen Bike Aid Takımı'ndan Monacolu sporcu kaburga kırığına bağlı pnömotoraks şüphesiyle acil müdahale ardından ardından Şehir Hastanesi'ne sevki yapıldı, kontrol altına alındı" denildi.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın, 7. Etap olan Selçuk- Çeşme etabıyla devam edecek. - İSTANBUL