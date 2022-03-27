Bisikletçiler sağlıklı yaşam için Gürsu'da pedal bastı - Son Dakika
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Bisikletçiler sağlıklı yaşam için Gürsu'da pedal bastı

27.03.2022 17:03
Bisikletçiler sağlıklı yaşam için Gürsu'da pedal bastı

Gürsu Belediyesi'nce düzenlenen bisiklet turu genç bisikletçileri bir araya getirdi.

Gürsu Belediyesi'nce düzenlenen bisiklet turu genç bisikletçileri bir araya getirdi.

200 bisikletçinin katılımıyla, Gürsu Belediyesi ve Gürsu Gençlik Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen bisiklet turu, Gürsu Belediyesi önünden başlayarak Gürsu'nun doğal güzelliklerinin eşlik ettiği ve İğdir Mahallesi'ne ulaşan güzergahın ardından ilçe merkezinde yapılan turla son buldu.

Gençlerle birlikte bisiklet turuna katılan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Spor yaparak sağlığını koruyan, bedenen, ruhen sağlıklı gelişmiş nesiller için spor yapmayı teşvik ediyoruz. Spor kenti Gürsu'yu oluşturmak hedefiyle gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizin yanında düzenlediğimiz etkinliklerle de sporcularımızın yanında oluyoruz. Gençlerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizi spor yapmaya teşvik etmek ve onların spor yapma imkanlarını arttırmak yönünde hizmetler yapıyoruz. Bugün de bisiklet sporuna gönül vermiş gençlerimizle bir araya gelerek hem ilçemizin doğal güzelliklerinin keyfini birlikte çıkardık hem de sağlıklı yaşam için sporun önemini vurgulamış olduk. Bisiklet sporunu severek yapan gençlerimizi de destekleyerek Belediyemiz çatısı altında etkinlikler yapmaya teşvik ediyoruz. Onların gözlerindeki mutluluk ışıltısını görmek bizleri de mutlu ediyor. Etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Gürsu Belediyesi'nin, sağlıklı bireylerle sağlıklı bir toplum oluşmasına katkı sağlamak amacıyla herkesi harekete geçmeye davet ettiği bisiklet turu, bisiklet ve doğa tutkunlarının katılımıyla, güneşin ve çayın eşliğindeki sohbetin sıcaklığında gerçekleştirildi. - BURSA

Bisikletçiler sağlıklı yaşam için Gürsu'da pedal bastı
Bisikletçiler sağlıklı yaşam için Gürsu'da pedal bastı

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Mustafa Işık, Bisiklet, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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