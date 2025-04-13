Bisikletçiler Serçin Yılanbalığı Festivali\'ne Coşkuyla Katıldı

Söke'den yola çıkan bisikletçiler, Serçin Yılanbalığı Festivali'ne pedal çevirerek renk kattı.

Aydın, Kuşadası ve Söke'den gelen bisiklet grubu festival alanına coşkulu bir şekilde giriş yaptı. Bisikletçilere verdiği sözü tutan Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, kısa mesafede gruba eşlik etti. Başkan Arıkan, bisikletiyle festival alanına giriş yaparak alkış aldı. Bisikletçiler adına açıklama yapan Murat Bozkayalar, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'a kendilerine eşlik ettiği için teşekkür etti. Bozkayalar, "8 yıl aradan sonra Serçin Yılanbalığı Festivali'nde bisikletçiler olarak yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bize bu fırsatı sunan Söke Belediyesi'ne teşekkür ediyor, festivalin devamını diliyoruz" dedi. - AYDIN