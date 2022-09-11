Bitci Racing, Roma'dan zaferle döndü - Son Dakika
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Bitci Racing, Roma'dan zaferle döndü

11.09.2022 19:52
Bitci Racing, Roma'dan zaferle döndü

Bitci Racing takımı, Roma'da düzenlenen Coppa İtalia Turismo yarışından zaferle döndü.

Bitci Racing takımı, Roma'da düzenlenen Coppa İtalia Turismo yarışından zaferle döndü.

Organizasyonda bu sezon ikinci kez Vallelunga Pisti'ne çıkan Bitci Racing takımında Vedat Ali Dalokay, liderliği göğüsledi. Hem genel klasmanda hem kendi sınıfında birinci olan Vedat Ali Dalokay'ı takım arkadaşı Turgut Konukoğlu izledi.

Geçtiğimiz yılın Türkiye Şampiyonu Turgut Konukoğlu, Vallelunga'da genel klasmanda üçüncü, kendi sınıfında ise ikinci oldu.

Vedat Ali Dalokay, aynı pistte 1 Mayıs'taki yarışı da kazanmayı başarmıştı.

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Kaynak: AA

Vedat Ali, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bitci Racing, Roma'dan zaferle döndü - Son Dakika

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