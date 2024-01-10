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Bitexen Ampute Futbol Süper Ligi'nde İlk Devre Tamamlandı - Son Dakika
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Bitexen Ampute Futbol Süper Ligi'nde İlk Devre Tamamlandı

Bitexen Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun ilk devresi tamamlandı. Alves Kablo Ampute Futbol Spor Kulübü liderliği 33 puanla elde etti. Şahinbey Belediyespor ise 30 puanla ikinci sırada yer aldı. Şişli Yeditepe Engelliler ise son sırada bulunuyor. Sezonun ikinci yarısı 28 Ocak'ta başlayacak.

Bitexen Ampute Futbol Süper Ligi\'nde İlk Devre Tamamlandı
10.01.2024 - 21:19,
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Bitexen Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun ilk devresi tamamlandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre sezonun ilk yarısı, bugün oynanan maçlarla sona erdi.

Ligde 11'de 11 yapan Alves Kablo Ampute Futbol Spor Kulübü, ilk devreyi 33 puanla lider tamamladı. Sahadan sadece bir kez mağlup ayrılan Şahinbey Belediyespor 30 puanla ikinci sırada yer aldı.

Puanı bulunmayan Şişli Yeditepe Engelliler ise 12 takımlı ligde son sırada bulunuyor.

Bitexen Ampute Futbol Süper Ligi'nde sezonun ikinci yarısı 28 Ocak'ta başlayacak.

Kaynak: AA
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