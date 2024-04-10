Bitexen Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 14 Nisan Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koşu yaptı.
Antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular, dar alanda pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.
Bu arada, antrenman öncesinde Başkan Vekili Deniz Ali Yeşil ile yöneticiler Mustafa Tez ve Cesur Burak Akar'ın katılımı ile bayramlaşma töreni de yapıldı.
Antalyaspor, yarınki idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçı öncesi Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İdmanda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde oyuncular koşu, ısınma, çabukluk ve taktiksel çalışmalar yaptı.
Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ramazan Bayramı'nı kutladı. Ronaldo, tüm takipçilerine neşe, huzur ve mutluluk diledi. Bu sezon Al Nassr formasıyla 56 maça çıkan 39 yaşındaki futbolcu, 50 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.
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