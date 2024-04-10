Bitexen Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Bitexen Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Bitexen Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu, pas ve taktik çalışmaları yaptı. Ayrıca, antrenman öncesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.

10.04.2024 22:43
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Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 14 Nisan Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koşu yaptı.

Antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular, dar alanda pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

Bu arada, antrenman öncesinde Başkan Vekili Deniz Ali Yeşil ile yöneticiler Mustafa Tez ve Cesur Burak Akar'ın katılımı ile bayramlaşma töreni de yapıldı.

Antalyaspor, yarınki idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bitexen Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika

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