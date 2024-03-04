Bitexen Antalyaspor, Gaziantep FK\'yı 1-0 önde bitirdi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Bu 3 puanla birlikte en azından galibiyete alışkanlık yapacak bir başlangıç yaptık

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Fatih Karagümrük maçı sonrası yaptığı açıklamada, takımın galibiyete alışkanlık kazanmaya başladığını belirtti. Karaman, oyuncularının takım disiplini ve pozisyon disipliniyle iyi bir performans sergilediğini ve Adana Demirspor taraftarını iyi temsil ettiklerini söyledi. Ayrıca, takımın daha fazla çalışması gerektiğini vurgulayan Karaman, ligdeki sıkışık fikstür nedeniyle hazırlanmaları gerektiğini ifade etti. Ligdeki sıralamanın çok değişken olduğunu belirten Karaman, önlerinde zorlu bir deplasman olduğunu ve takımı geliştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.