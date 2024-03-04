Bitexen Antalyaspor, Gaziantep FK\'yı 1-0 yendi

Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Bersan Duran
Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural (Dk. 77 Naldo), Kaluzinski, Van de Streek, Saric (Dk. 88 Erdal Rakip), Ufuk Akyol (Dk. 63 Safuri), Larsson (Dk. 88 Bytyqi), Buksa
Gaziantep FK: Nita, Furkan Soyalp (Dk. 88 Mirza Cihan), Nkoulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, M'Bakata (Dk. 64 Sorescu), Maxim, Ogün Özçiçek, Max Gradel (Dk. 72 Badji), Markovic (Dk. 72 Monteiro), Dragus
Gol: Dk. 40 Larsson (Bitexen Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Markovic, Dk. 81 Monteiro (Gaziantep FK), Dk. 90+2 Buksa (Bitexen Antalyaspor)
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 1-0 yendi.
48. dakikada Buksa'nın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Nita gole izin vermedi.
58. dakikada Buksa'nın ceza alanı sol çaprazdan şutunda, kaleci Nita meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
63. dakikada Larsson'un pasıyla ceza sahasıın sol çaprazında topla buluşan Kaluzinski'nin şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
84. dakikada Safuri'nin ceza sahası dışından şutunda, kaleci Nita topu kornere çeldi.
90+5. dakikada orta sahaya kadar gelen kaleci Nita'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Bitexen Antalyaspor, karşılaşmayı 1-0 kazandı.
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AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde Al Ain ile Al Nassr arasında oynanan maçta, topun çarpması sonucu drone'a ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Al Ain, ev sahibi olarak oynanan maçı 1-0 kazandı ve çeyrek finalin ikinci maçı 11 Mart Pazartesi günü oynanacak.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Şumudica, Antalyaspor maçını kaybetmesiyle ilgili olarak, 'Doğum günümde bile şanslı değilim, bilmiyorum ne zaman şanslı olacağım' dedi. Şumudica, maçın ardından yaptığı açıklamada takımın taktiksel değişikliklerine değinerek, Antalya'nın daha fazla fırsat yakaladığını belirtti. Ayrıca, Maxim'in pozisyonunun penaltı olduğunu söyleyen Şumudica, hakemlerle ilgili fazla konuşmak istemediğini ifade etti.
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