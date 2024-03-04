Bitexen Antalyaspor, Gaziantep FK'yı 1-0 yendi - Son Dakika
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Bitexen Antalyaspor, Gaziantep FK'yı 1-0 yendi

Bitexen Antalyaspor, Gaziantep FK\'yı 1-0 yendi

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 1-0 yendi. Maçta tek golü 40. dakikada Larsson attı. Bitexen Antalyaspor, birçok gol pozisyonuna rağmen farkı artıramadı ve karşılaşmayı 1-0 kazandı.

04.03.2024 22:05  Güncelleme: 22:06
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Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Bersan Duran

Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural (Dk. 77 Naldo), Kaluzinski, Van de Streek, Saric (Dk. 88 Erdal Rakip), Ufuk Akyol (Dk. 63 Safuri), Larsson (Dk. 88 Bytyqi), Buksa

Gaziantep FK: Nita, Furkan Soyalp (Dk. 88 Mirza Cihan), Nkoulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, M'Bakata (Dk. 64 Sorescu), Maxim, Ogün Özçiçek, Max Gradel (Dk. 72 Badji), Markovic (Dk. 72 Monteiro), Dragus

Gol: Dk. 40 Larsson (Bitexen Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Markovic, Dk. 81 Monteiro (Gaziantep FK), Dk. 90+2 Buksa (Bitexen Antalyaspor)

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 1-0 yendi.

48. dakikada Buksa'nın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Nita gole izin vermedi.

58. dakikada Buksa'nın ceza alanı sol çaprazdan şutunda, kaleci Nita meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

63. dakikada Larsson'un pasıyla ceza sahasıın sol çaprazında topla buluşan Kaluzinski'nin şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

84. dakikada Safuri'nin ceza sahası dışından şutunda, kaleci Nita topu kornere çeldi.

90+5. dakikada orta sahaya kadar gelen kaleci Nita'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Bitexen Antalyaspor, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bitexen Antalyaspor, Gaziantep FK'yı 1-0 yendi - Son Dakika

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