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Bitexen Antalyaspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Bitexen Antalyaspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Trabzonspor arasındaki müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı. Jehezkel'in golüyle eşitliği yakalayan Bitexen Antalyaspor, maçı beraberlikle tamamladı.

Bitexen Antalyaspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı
14.01.2024 - 18:09,
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Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Murat Altan

Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Jehezkel (Dk. 81 Bytyqi), Safuri (Dk. 88 Ufuk Akyol), Saric, Larsson (Dk. 90+2 Milosevic), Buksa

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın (Dk. 84 Hüseyin Türkmen), Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Mendy, Berat Özdemir, Visca (Dk. 90+6 Arif Boşluk), Bardhi, Fountas (Dk. 84 Umut Güneş), Enis Destan (Dk. 90+6 Engin Poyraz Efe Yıldırım)

Goller: Dk. 2 Fountas (Trabzonspor), Dk. 68 Jehezkel (Bitexen Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 50 Veysel Sarı (Bitexen Antalyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.

60. dakikada Buksa'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Saric'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

61. dakikada Safuri'nin sol taraftan kullandığı kornerde ceza yayı önünde topla buluşan Kaluzinski, şutunu çekti. Şutun pas olduğu pozisyonda Veysel Sarı'nın kafayla vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.

68. dakikada Bitexen Antalyaspor eşitliği yakaladı. Safuri'nin sağ kanattan ortasına ceza alanı içinde yükselen Jehezkel, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 1-1.

Müsabaka 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Bitexen Antalyaspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı - Son Dakika


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