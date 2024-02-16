Bitexen Antalyaspor, İstanbulspor maçı için hazır - Son Dakika
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Bitexen Antalyaspor, İstanbulspor maçı için hazır

Bitexen Antalyaspor, İstanbulspor maçı için hazır

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, son antrenmanlarını teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirdi. Maç saatini beklemeye başlayan ekip, mücadeleye hazır.

16.02.2024 17:57
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Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, İstanbulspor karşılaşması öncesi son antrenmanında, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde taktik çalıştı.

İdmanın ardından kampa giren Akdeniz ekibi, maç saatini beklemeye başladı.

Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor mücadelesi, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak.

Kaynak: AA

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