Bitexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusu ve dar alanda pas çalışmasıyla devam etti.
İdman, taktik çalışma ile tamamlandı.
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FIBA Avrupa Kupası Yarı Finali ilk maçında Bahçeşehir Koleji, İtalyan ekibi Pallacanestro Varese'ye deplasmanda 81-80'lik skorla mağlup oldu. İlk periyodu önde tamamlayan Bahçeşehir Koleji, ikinci periyotta dengeyi kaybetti ve devreyi geride kapattı. Üçüncü periyotta tekrar öne geçen Bahçeşehir Koleji, son çeyrekte üst üste atışları kaçırarak mağlubiyete engel olamadı. İkinci maç 3 Nisan'da İstanbul'da oynanacak.
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, 2 Nisan'da gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul'a katılmama kararı aldığını açıkladı. Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a seslenerek, 'Fenerbahçe Başkanı'nı kim şampiyon yapmak istemiyor? Kim? Adını koymadan mücadele olmaz. Düşmanın adını koyun' dedi.
Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, MHK toplantısının sosyal medyada paylaşılmasının ardından yaptığı açıklamada, 'İlahi adalet diye bir şey var. Gerçekler çok uzun sürmeden ortaya çıktı. Ortaya çıktığı için de haklı haykırışlarımızı tüm Türkiye duymuş oldu' dedi.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'nın federasyonlarının ve sosyal tesislerinin bulunması durumunda birçok uluslararası yarışmaya ev sahipliği yapabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti. Altınok, Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek Ankara takımlarına destek olunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, uluslararası spor müsabakalarının Ankara'da yapılması için projelerinin olduğunu ve Ankara'nın sporun başkenti konumuna gelmesi için çalışacaklarını ifade etti.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Antalya'da düzenlenen Megasaray Hotels Açık'ta ikinci tura yükseldi. Sönmez, Fransız tenisçi Fiona Ferro'yu yenerek adını ikinci tura yazdırdı. İkinci turda Alman raket Ella Seidel ile karşılaşacak olan Sönmez, maç öncesi iyi hazırlandığını belirtti. Ayrıca, turnuvanın Billie Jean King Cup öncesi iyi bir hazırlık olduğunu ifade etti.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul'a katılmama kararı aldı. Trabzonspor maçındaki olaylar ve ligden çekilme seçeneği gibi konuların tartışılacağı toplantıya katılmayacağını belirten Yıldırım, "Ben hiçbir toplantıya gitmeyeceğim. Eski yöneticileri iftara çağırıyorlar. Beni çağırırken Şekip'i arıyorlar, Ben dahil 8 isim veriyorlar. "Bunları sen çağır" diyorlar. 2 Nisan'da aynı şekilde. Toplantının amacı nedir, belli değil. Sonuç ne olacak belirsiz" dedi.
Cezayir ile Güney Afrika arasında oynanan hazırlık maçında eski Fenerbahçeli Yassine Benzia, harika bir gol attı. 3-3 sona eren maçta Benzia'nın golü sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sakatlığı geçen Alex Oxlade-Chamberlain ise bireysel çalışmalara başladı. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmalarını içeriyordu. Antrenmanın sonunda ise sakatlığı düzelen Oxlade-Chamberlain bireysel olarak çalıştı. Beşiktaş, yarın Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı yapacak.
Halkbank Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Mert Matic, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finali sonrası eski milli tekvandocu İrem Yaman'a evlenme teklifinde bulundu. İrem Yaman'ın teklifi kabul etmesiyle çift mutluluklarını kutladı.
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