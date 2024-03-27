Bitexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Antalyaspor Başkanı: İlahi adalet diye bir şey var

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, MHK toplantısının sosyal medyada paylaşılmasının ardından yaptığı açıklamada, 'İlahi adalet diye bir şey var. Gerçekler çok uzun sürmeden ortaya çıktı. Ortaya çıktığı için de haklı haykırışlarımızı tüm Türkiye duymuş oldu' dedi.