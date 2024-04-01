Bitexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, MKE Ankaragücü karşılaşması öncesi son antrenmanında, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde taktik çalıştı.
İdmanın ardından kampa giren Akdeniz ekibi, maç saatini beklemeye başladı.
Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü mücadelesi, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.
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Türkiye, 2024 Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Judo Antalya Grand Prix'sinin ilk gününde 1 altın ve 1 bronz madalya elde etti. Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, 41 ülkeden 107'si erkek olmak üzere toplam 178 sporcunun mücadele ettiği organizasyon başladı. Antalya Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonun ilk gününde J1-48 kiloda mücadele eden Ecem Taşın Çavdar, altın madalya elde etti. J2-48 kiloda tatamiye çıkan Cahide Eke ise bronz madalyanın sahibi oldu. IBSA Judo Antalya Grand Prix'si yarın sona erecek.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı ve taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray, yarın saat 20.30'da RAMS Park'ta Hatayspor'u konuk edecek.
AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 5-8 ilk maçında Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek galip geldi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın yapacakları antrenmanla sürdürecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda pas ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımla çalışmalara katılamayan Paul Onuachu'nun antrenmanda yer aldığı belirtildi. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Spor Toto, Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. İkinci maç ise 4 Nisan Perşembe günü Ankara'da oynanacak.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, pas, taktik ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanlarla maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Eğlenceli oyunlar, taktik çalışmalar ve çıkış koşularıyla antrenmanlarını tamamlayan Sivasspor, yarın yapacağı son antrenmanla kampa girecek. Maç, 3 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
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