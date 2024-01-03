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Bitexen Antalyaspor, Sinan Gümüş ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Bitexen Antalyaspor, Sinan Gümüş ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, sağ kanat oyuncusu Sinan Gümüş ile yollarını ayırdı. Gümüş, Antalyaspor'dan ayrılmasına ilişkin sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaştı. Antalyaspor ise karşılıklı anlaşarak ayrıldıklarını duyurdu. Sinan Gümüş, Antalyaspor formasıyla 13 resmi maçta 5 gol atmıştı.

Bitexen Antalyaspor, Sinan Gümüş ile yollarını ayırdı
03.01.2024 - 22:27,
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, sağ kanat oyuncusu Sinan Gümüş ile yollarını ayırdı.

Gümüş, Antalyaspor'dan ayrılmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün kariyerimde yeni bir yolculuğa çıkmak üzere 2 senedir formasını giydiğim Antalyaspor'dan ayrılıyorum. Bu süre zarfında yanımda olan ve destekleyen bütün taraftarlara, takım arkadaşlarıma ve kulüp çalışanlarına sonsuz teşekkürler. Hoşça kalın."

Antalyaspor ise "Futbolcumuz Sinan Gümüş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sinan Gümüş'e yeni kariyerinde başarılar dileriz." açıklamasını yaptı.

29 yaşındaki oyuncu, 2019-2020 sezonunda kiralık olarak forma giydiği kırmızı-beyazlı formayla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 13 resmi maçta 5 gol attı. 2021-2022 sezonunda ise Fenerbahçe'den Antalyaspor'a transfer olan Sinan Gümüş, aynı sezon 7, bu sezon ise 15 maçta süre aldı.

Kaynak: AA
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