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Bitexen Antalyaspor, Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak - Son Dakika
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Bitexen Antalyaspor, Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak. Karşılaşma, Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve hakem Burak Pakkan yönetecek. Antalyaspor'da sakatlığı süren Helton Leite ve kart cezalısı Erdal Rakip, Güray Vural ile Britt Assombalonga forma giyemeyecek. Antalyaspor, Nuri Şahin yönetiminde bu sezon çıktığı 16 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı ve haftaya 24 puanla 8. sırada girdi. Son 7 maçını kaybetmeyen Antalyaspor, Adana deplasmanında yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Bitexen Antalyaspor, Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak
23.12.2023 - 12:19,
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Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Akdeniz ekibinde sakatlığı süren Brezilyalı file bekçisi Helton Leite ile kart cezalısı Erdal Rakip, Güray Vural ile Britt Assombalonga bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde bu sezon çıktığı 16 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, haftaya 24 puanla 8. sırada girdi.

Ligde son 7 maçını kaybetmeyen, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Antalyaspor, yenilmezlik serisini Adana deplasmanında sürdürmek istiyor.

Kaynak: AA
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