Bitexen Antalyaspor, Yukatel Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Bitexen Antalyaspor, Yukatel Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti

Bitexen Antalyaspor, Yukatel Adana Demirspor\'u 2-1 mağlup etti

Bitexen Antalyaspor, Süper Lig'in 37. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u 2-1 yenerek galibiyetle sezonu kapattı. Teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonrası yaptığı açıklamada, iyi bir final yaparak Antalyaspor macerasını galibiyetle tamamlamak istediklerini belirtti ve kazanmanın sevinç verici olduğunu söyledi. Yalçın ayrıca, Antalyaspor'a veda edeceğini ve kulübün yeni bir yapılanma ile gelecek sezon daha iyi bir takım olacağını ifade etti.

17.05.2024 22:51
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor'u 2-1 yenen Bitexen Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, "İyi bir final yapıp Antayalspor'daki maceramızı iç sahada galibiyetle kapatmak istedik. Bu galibiyet çok değerli oldu. Kazanmak hepimizde ayrı bir sevinç oluşturdu." dedi.

Yalçın, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım için de güzel bir karşılaşma olduğunu söyledi.

İki takımın da hedefsiz olmasına rağmen ortaya seyir zevki yüksek, bol pozisyon ve mücadeleli bir oyun çıktığını kaydeden Yalçın, "Kazanmak için sahaya çıktık. İyi bir final yapıp Antalyaspor'daki maceramızı iç sahada galibiyetle kapatmak istedik. Bu galibiyet çok değerli oldu. Kazanmak hepimizde ayrı bir sevinç oluşturdu." diye konuştu.

Antalyaspor'a lig bittikten sonra veda edeceğini vurgulayan Yalçın, "Başkanımız Sinan Boztepe'ye çok teşekkür ediyorum. Bana ve ekibime maç öncesinde plaket vererek onurlandırdılar. Antalyaspor inşallah yeni bir yapılanma, iyi bir kadro ile seneye ligde seyir zevki veren bir takım görüntüsü çizer." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bitexen Antalyaspor, Yukatel Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika

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