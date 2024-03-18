Bitexen Giresunspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor\'a 6-0 yenilerek galibiyet hasretini 16 maça çıkardı

Şehit babasının kabrine notla duygulandırmıştı, belediye başkanı yalnız bırakmadı

Çorum'da şehit babasının doğum gününü kutlamak için kabrine bıraktığı çiçekteki not ile herkesi duygulandıran 9 yaşındaki Mirayşah'ı Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın en heyecanlı gününde yalnız bırakmadı. Çorum'da düzenlenen törende şehit Habip Gökçe'nin kabrinde, Mirayşah tarafından bırakılan not vatandaşları duygulandırdı. Çorum Belediye Başkanı Aşgın, Mirayşah'ın jimnastik yarışmasını izlemek için onun yanına gitti ve tebrik etti.