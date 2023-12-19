 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bitexen Giresunspor, Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bitexen Giresunspor, Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildi

Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Mehmet Birinci, Gençlerbirliği maçı sonrası yetersiz oyuncu kadrosuna dikkat çekerek, sahada 3 amatör gencin oynadığını belirtti. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ise maçta kaçan penaltılar nedeniyle kritik puanlar kaybettiklerini ifade etti.

Bitexen Giresunspor, Gençlerbirliği\'ne 1-0 yenildi
19.12.2023 - 20:29,
Abone Ol

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen Bitexen Giresunspor'da teknik direktör Mehmet Birinci, "Tamamen amatör ruhla, amatör çocuklarla... Bugün sahada 3 amatör gencimiz oynadı, bunlar bahane değil ama gücümüz bu kadar." dedi.

Birinci, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakip takımı tebrik ederek, sahada iki ekibin de iyi mücadele ettiğini belirtti.

Takımda yeterli oyuncu bulunmadığının altını çizen Birinci, şunları kaydetti:

"Sezon başı geldiğimde, bu ligde kalacağız her zaman söylüyorum, söylemiştim, o takımdan Kuwas denen arkadaşımız tek taraflı feshederek kulübü bıraktı, Erol Can Akdağ'ın çapraz bağları koptu sezonu bitirdi. Savicevic'in durumu belli değil, o da herhalde gidecek. Tamamen amatör ruhla, amatör çocuklarla... Bugün sahada 3 amatör gencimiz oynadı, bunlar bahane değil ama gücümüz bu kadar."

Gençlerbirliği cephesi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ise bu sezon bugünkü maçla birlikte 4 penaltı kaçırdıklarını belirterek, kaçan penaltılarla ligde kritik puanlar kaybettiklerini aktardı.

Maçta golün gecikmesi nedeniyle rakibin direncinin daha da arttığını dile getiren Kaloğlu, "Biz de tam tersi tecrübeli bir takım olmamıza rağmen strese girdik, saha içinde panik yapmaya başladık. Bu panik de zaman zaman bizi hataya sevk etti." ifadelerini kullandı.

Kaloğlu, zor bir karşılaşma oynadıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu tip maçlar zirvede olan takımlar için kolay olmuyor. Erken gol bulabilseydik maçın kopma, kırılma anları olabilirdi. Gol gelmedikçe saha içinde işler zorlaşıyor. Bizim için de gittikçe zorlaşan bir maç oldu. Sonuçta son dakikalarda da olsa skoru yakalayıp kazanmayı bildik, o yüzden mutluyuz."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mehmet Birinci, Gençlerbirliği, Sinan Kaloğlu, Giresunspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bitexen Giresunspor, Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildi - Son Dakika


19:19
Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı
18:35
MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı
18:15
Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57
Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:45
Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı
17:43
Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:39
İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var

Son Dakika
19:19 Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı
18:35 MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı
18:15 Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57 Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:43 Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:45 Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı
17:39 İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var
17:30 Adana'da özçekim yapmak isteyen kadına tren çarptı
17:23 Gittiği tatilde uçurumdan düşen kadının sevgilisi, 5 ay sonra tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 20:27:09. #1.13#
SON DAKİKA: Bitexen Giresunspor, Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement