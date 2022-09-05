Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Görkem Sağlam ile anlaşma sağlamıştır. Görkem Sağlam'a Giresunspor'umuza 'hoş geldin' diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

Giresunspor, Hollanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Giresunspor, Görkem Sağlam ile anlaştı - Son Dakika

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