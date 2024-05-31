Bitexen Giresunspor, Metin Aydın ile anlaştı - Son Dakika
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Spor

Bitexen Giresunspor, Metin Aydın ile anlaştı

Bitexen Giresunspor, Metin Aydın ile anlaştı

Bitexen Giresunspor, Trendyol 1. Lig'den küme düşmesinin ardından teknik direktörlük görevi için Metin Aydın ile anlaştı. Aydın, Giresunspor'un şampiyonluk yaşamış bir futbol adamı olduğunu belirterek teklifi kabul ettiğini söyledi.

31.05.2024 15:23
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Trendyol 1. Lig'de küme düşen ve gelecek sezon TFF 2. Lig'de yer alacak olan Bitexen Giresunspor'da teknik direktörlük görevi için Metin Aydın'la anlaşıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Giresunspor Tesisleri'nde Metin Aydın için imza töreni düzenlendi.

Burada konuşan kulüp başkanı Emin Eltuğral, Aydın'ın Giresunspor'da şampiyonluk yaşamış, tecrübeli ve şehrin önemli değerlerinden bir futbol adamı olduğunu belirtip, teknik direktörlük teklifini koşulsuz kabul ettiği için kendisine müteşekkir olduklarını aktardı.

Teknik direktör Aydın ise yuvaya döndüğü için mutlu olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Başkanımız ve yönetim kurulumuz bana, 'Bizimle birlikte yürür müsün hocam?' dediklerinde, tereddütsüz olarak, para pul konuşmadan bu teklifi kabul ettim. Çünkü biz Giresunspor'un bir neferiyiz. Kulübümüzün içerisinde bulunduğu zorlu süreçten birlik ve beraberlikle çıkacağımıza inandığımız için buradayız. Hep birlikte hem yönetim hem camia hem de taraftarlarımızla takımımıza sahip çıkmamız, maddi ve manevi destek olmamız gerekiyor. Gerçek taraftarlarımızın bunu yapacağına inanıyoruz. Hiç hata yapmayanlar değil, asla teslim olmayanlar başarıya ulaşıyor. Bu sene tüm camia olarak mücadele edeceğiz ve başarılı olacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bitexen Giresunspor, Metin Aydın ile anlaştı - Son Dakika

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