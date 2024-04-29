Bitexen Giresunspor, Sakaryaspor maçında evinde gol atma başarısı gösterdi - Son Dakika
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Bitexen Giresunspor, Sakaryaspor maçında evinde gol atma başarısı gösterdi

Bitexen Giresunspor, Sakaryaspor maçında evinde gol atma başarısı gösterdi

Bitexen Giresunspor, Trendyol 1. Lig'de küme düşmesi kesinleşen bir takım olmasına rağmen, Sakaryaspor maçında sezonun ikinci yarısında evinde ilk kez gol atma başarısı gösterdi. Genç ve altyapıdan takviyeli oyunculardan oluşan kadro ile mücadele eden Giresunspor, iç sahada gol sorunu yaşıyor. 16 maçta sadece 4 gol atan yeşil-beyazlılar, Sakaryaspor maçında buldukları 2 golle evindeki galibiyet özlemini 11 maça çıkardı.

29.04.2024 13:43
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Trendyol 1. Lig'de 28. haftanın ardından küme düşmesi kesinleşen Bitexen Giresunspor, Sakaryaspor'a 3-2 yenildiği 32. hafta maçında, sezonun ikinci yarısında evinde ilk kez gol atma başarısı gösterdi.

Transfer yasağı nedeniyle genç ve altyapıdan takviyeli oyunculardan kurulu kadroyla mücadele eden yeşil-beyazlılar, iç sahada gol yollarında büyük sıkıntılar yaşıyor.

Çotanak Spor Kompleksi'nde 16 karşılaşma oynayan Giresun ekibi, bu maçlarda rakip filelere sadece 4 gol bırakabildi. Yeşil-beyazlı ekip, bu gollerin 2'sini sezonun ilk yarısında kaydetti.

Doğu Karadeniz ekibinin dün konuk ettiği Sakaryaspor karşısında bulduğu iki gol, sezonun ikinci yarısında Giresunspor'un evindeki ilk golleri oldu.

Bitexen Giresunspor, 16 maçta ise ağlarında 28 gol gördü.

Giresun ekibinin Sakaryaspor mağlubiyetiyle evindeki galibiyet özlemi 11 maça çıktı. Yeşil-beyazlılar, en son sezonun 11. haftasında Erzurumspor FK'yi 1-0 yenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bitexen Giresunspor, Sakaryaspor maçında evinde gol atma başarısı gösterdi - Son Dakika

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