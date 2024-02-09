Bitexen Giresunspor Transfer Yasağı Kaldırılamadı - Son Dakika
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Spor

Bitexen Giresunspor Transfer Yasağı Kaldırılamadı

Bitexen Giresunspor Transfer Yasağı Kaldırılamadı

Bitexen Giresunspor, transfer yasağının kaldırılamayacağını açıkladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 136 milyon lira borç olduğu belirtilerek, yapılan müzakereler sonucu borcun 53 milyon liraya kadar indirildiği ifade edildi. Ancak, transfer tahtasının açılamamasının nedeni olarak bazı taahhütlerin yerine getirilmemesi, destek sözlerinin gerçekleşmemesi ve kredi imkanlarının taleplerine karşılık bulunmaması gösterildi.

09.02.2024 15:17
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, transfer yasağının kaldırılamayacağını bildirdi.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, transfer yasağının kaldırılmasına engel teşkil eden 132 milyon lirası yabancı, 4 milyon lirası da yerli oyunculara olmak üzere 136 milyon lira borç olduğu belirtildi.

Yapılan müzakereler sonucu borcun 53 milyon liraya kadar indirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu meblağın 10 milyon lirasının da yönetim kurulu tarafından sağlanıyor olması, transfer tahtamızın açılması çalışmaları kapsamında bütün kamuoyunun gözü önünde verilmiş bazı taahhütlerin yerine getirilmemesi, kulübümüze verilen destek sözlerinin gerçekleşmemesi ve ülkemizdeki birçok kulübe sağlanan kredi imkanlarının, mevcut bir kredi borcumuzun bulunmamasına rağmen bu talebimizin karşılık bulmaması ve gerekli girişimlerimizin cevapsız kalması sonucunda transfer tahtamızın açılması hususu üzülerek belirtmek isteriz ki başarıya ulaşamamıştır."

Kulüp başkanı Nahid Ramazan Yamak'ın, sürece ilişkin detayları ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşacağı da aktarıldı.

Kaynak: AA

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