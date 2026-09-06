Bitlis Spor 1916, seyircisiz oynanan ilk maçta Silifke Spor'u 2-0 yendi - Son Dakika
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Bitlis Spor 1916, seyircisiz oynanan ilk maçta Silifke Spor'u 2-0 yendi

Bitlis Spor 1916, seyircisiz oynanan ilk maçta Silifke Spor\'u 2-0 yendi
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Bitlis Spor 1916, TFF 3. Lig'de sezonun ilk maçında sahasında Silifke Spor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanla başladı. Kulübün cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle galibiyete uzandı.

Bitlis Spor 1916, TFF 3. Lig'de sezonun ilk maçında sahasında Silifke Spor'u 2-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

Bitlis Eren Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Bitlis Spor 1916 Kulübü'nün aldığı ceza nedeniyle seyircisiz oynandı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede ev sahibi ekip, ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline aldı. İkinci devrede bulduğu iki golle rakibini 2-0 mağlup eden Bitlis Spor 1916, TFF 3. Lig'de yeni sezonun ilk haftasını galibiyetle kapattı.

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bitlis, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bitlis Spor 1916, seyircisiz oynanan ilk maçta Silifke Spor'u 2-0 yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis Spor 1916, seyircisiz oynanan ilk maçta Silifke Spor'u 2-0 yendi - Son Dakika
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