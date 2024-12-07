Bitlis'te Kayaklı Koşu Antrenmanları Başladı - Son Dakika
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Bitlis'te Kayaklı Koşu Antrenmanları Başladı

Bitlis\'te Kayaklı Koşu Antrenmanları Başladı

Bitlis'teki kayaklı koşu takımı, kar yağışıyla antrenmanlarına başladı ve 2025 sezonuna hazırlanıyor.

07.12.2024 09:41
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Bitlis'teki kayaklı koşu takımı, kentte kar yağışının başlamasıyla birlikte antrenman yaparak yarışlara hazırlanıyor.

Kayaklı koşu sporcuları, yaz mevsiminde asfaltta yaptıkları çalışmalarını kış mevsimi ile birlikte kar üstünde sürdürüyor. Yaz boyunca formda kalmak için tekerlekli kayakla asfalt üzerinde çalışan kayakçılar, karın yeterince yağmasını fırsat bilerek yarışmalara hazırlanıyor. Kar yağışı ve soğuk havaya rağmen kayaklı koşu antrenmanı, zorlu hava şartlarında başarıyla gerçekleştiriliyor. Kar kalınlığı ve düşük sıcaklık, sporcuların motivasyonunu düşürmek yerine, tam tersine antrenmanı daha da zorlu hale getirerek performanslarını test ederken; karla kaplı parkurda, kayaklı koşu tekniklerinin yanı sıra hız ve denge egzersizleri de yapılıyor.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Sedat Bilge, 2025 kayak sezonuna hazırlık aşamasında olduklarını ifade etti. Hava sıcaklığının eksi 10-15 derecede olduğu zamanlarda bile antrenman yapmak zorunda olduklarını belirten Bilge, "Yaz mevsiminde tekerlekli kayakla güzel bir sezon geçirdik. Şimdi karın yağmasıyla birlikte kış sezonuna çalışmaya devam ediyoruz. Yaklaşık 50'nin üzerinde sporcumuz var. Bu sporcuların çoğu alt yapı sporcusu. Altyapıda iyi sporcularımız var. Bu yıl itibarıyla milli takımlarda 4 sporcumuz var. Şu an İsviçre'de Arda Ertaş diye bir sporcumuz olimpiyatlara hazırlanıyor. Biatlon milli takımında yine iki sporcumuz var. Onlarda şuan İtalya'da hem kamptalar hem de yarışacaklar" dedi.

Bitlis'te kayaklı koşunun her geçen gün daha da iyiye gittiğinin altını çizen Bilge, "Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Mevcut antrenörleriyle birlikte güzel çalışmalar yapıyoruz. El Aman Han'ına karın düşmesiyle birlikte kayaklı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Öğrencilerin okuldan çıkmasının ardından gece karanlığında ve hava sıcaklığının eksi 10-15 dereceye düştüğü zamanlarda bile çalışmalarımızı aksatmıyoruz. 2025 sezonunun güzel geçmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bitlis'te Kayaklı Koşu Antrenmanları Başladı - Son Dakika

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