Bitlis'teki tekerlekli kayak sporcuları otogarın park alanında çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Spor

Bitlis'teki tekerlekli kayak sporcuları otogarın park alanında çalışmalarını sürdürüyor

Bitlis'teki tekerlekli kayak sporcuları, önümüzdeki ay açılışı gerçekleşecek olan otogarın park alanında çalışmalarını sürdürüyor. Sporcular, yarışmalara ve kış sezonuna hazırlanmak için Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Benekli köyü yolu, Tatvan sahil yolu ve Nemrut yolunda antrenmanlar yapıyorlar. Çalışmalarda 25 sporcu, tekerlekli kayak antrenörleri Sedat Doymaz ve Celal Apak yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor. Sporcular, Bitlis otogarının açılmasına kadar araç parkında antrenman yapmaktadır.

22.07.2024 11:26
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Bitlis'teki tekerlekli kayak sporcuları, önümüzdeki ay açılışı gerçekleşecek olan otogarın park alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarını genellikle Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Benekli köyü yolu, Tatvan sahil yolunda ya da Nemrut yolunda gerçekleştiren kayakçılar, hem yarışmalara hem de kış sezonuna hazırlanıyorlar. Sporcular, daha önce çalışmalarını yürüttükleri Benekli köyü yolunda araç trafiği olduğu için bu kez de Rahva bölgesinde önümüzdeki ay açılışı gerçekleşecek olan otogarın araç parkında yapıyorlar.

Çalışmalarda yaklaşık 25 sporcu, tekerlekli kayak antrenörleri Sedat Doymaz ve Celal Apak yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor. Milli Takım Antrenörü Sedat Doymaz, çok güzel bir alt yapıya sahip olduklarını belirterek, imkanlar dahilinde ellerinden geldikçe en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi. Doymaz, 2025 sezonu yaz çalışmalarına sıkı bir antrenmanla devam ettiklerini ifade ederek, "25- 27 Haziran tarihinde Ahlat ilçesinde Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonasını yaptık. 22 ilden 400 sporcu ile katılım oldu. Orada iki birincilik, iki ikincilik, iki de üçüncülük aldık. 22 ilin katıldığı yarışmada genel toplamda 6. olduk. Bu yıl yine olimpiyat hazırlık merkezine 4 sporcu verdik. Çok güzel bir alt yapımız var. Çok güzel çalışmalarımız var. Çalışmalarımızı genelde Benekli köyü, Tatvan sahili ve Nemrut'ta yapıyoruz. Orada trafiğin akışından dolayı bazen sıkıntı yaşıyoruz. Ağustos ayı içerisinde açılacak Bitlis otogarında şu an antrenmanlarımızı yapıyoruz. Araç olmadığından dolayı daha verimli bir antrenman oluyor. Kendimize ait bir asfaltımız olursa çalışmalarımızın çok daha verimli olacağına inanıyorum. Çok güzel bir alt yapımız var ve her geçen gün sporcularımız fazlalaşıyor. Hocalarımızla beraber en iyi şekilde çalışıyoruz. 2025 kış sezonunda çok iyi dereceler elde etmeyi planlıyoruz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Nemrut, Tatvan, Bitlis, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bitlis'teki tekerlekli kayak sporcuları otogarın park alanında çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

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