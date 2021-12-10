Üye Girişi
Bitlisli para tekvandocu Nurcihan, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti - Son Dakika

Bitlisli para tekvandocu Nurcihan, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

10.12.2021 11:30
Bitlisli para tekvandocu Nurcihan, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan Para Tekvando Milli Takımı sporcusu Nurcihan Ekinci, yarın İstanbul'da başlayacak 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda Türk bayrağını göndere çektirmek istiyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan Para Tekvando Milli Takımı sporcusu Nurcihan Ekinci, yarın İstanbul'da başlayacak 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda Türk bayrağını göndere çektirmek istiyor.

Küçük yaşta yüksekten düşme sonucu sol kolunu kaybeden milli sporcu, 8 yıl önce öğretmenin yönlendirmesi sonucu tanıştığı tekvandoda bugüne kadar katıldığı ulusal ve uluslararası birçok yarışmada derece elde etti.

Ankara'da 6 Ağustos'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci, eylül ayında İstanbul'da gerçekleştirilen Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda ise 3. olan Nurcihan, 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Tekvando Milli Takım Antrenörü Sezer Köksal gözetiminde günde çift idman yapan Nurcihan, şampiyonada altın madalya kazanarak, başarılarına bir yenisini eklemeyi hedefliyor.

"2024 olimpiyatlarına katılmak istiyorum"

Milli sporcu Nurcihan Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eylül ayında katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda yaşadığı talihsizlik sonucu altın madalya kazanamadığını ve 3. olduğunu söyledi.

Yarın başlayacak Dünya Şampiyonası nedeniyle heyecanlı olduğunu belirten Nurcihan, "Sabah kondisyon, akşam da taktik antrenmanları yapıyorum. Güzel bir sonuç elde etmeyi umuyorum. Bu şampiyona için antrenörümle büyük emek verdik. Umarım benim günüm olur. Dünya Şampiyonası'nı güzel bir dereceyle sonuçlandırmak istiyorum. Olimpiyatlara gidebilmemiz için puana ihtiyacımız var. Bu puanları almak için dereceler elde etmemiz gerekiyor." dedi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na gidemediğini ancak 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmayı hedeflediğini aktaran Nurcihan, bu sayede yıllardır verdiği emeklerin karşılığını almış olacağını aktardı.

Sporun hayatına güzellikler kattığını, yarıda bıraktığı üniversite eğitimine devam ettiğini dile getiren Nurcihan Ekinci, şöyle konuştu:

"Engelim bana engel değil. Belki daha önce zihin engeli olarak önüme takılıyordu ama bedenimdeki bir eksiklik bana engel değil. Bu kısmı aştım. Asıl engel zihindedir, bedende değil. Sporun birçok şeyin üstesinden geldiğini biliyorum. Aşamadığımız her şey bizim için bir engeldir. Gelin başaramadığımız her şeyi birlikte başaralım, atlatamadığımız bütün engelleri birlikte atlatalım. Bu spor veya sanatla aşılabilir. Bütün engellerimle 2024 olimpiyatı için mücadele edeceğim. Bütün tekmelerimi 2024 olimpiyatı için atacağım."

İstanbul, Bitlis, Ekinci, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bitlisli para tekvandocu Nurcihan, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Moody's tahminini açıkladı: Türkiye'de enflasyon büyümeyi yavaşlatacak 12:11 Moody's tahminini açıkladı: Türkiye'de enflasyon büyümeyi yavaşlatacak
Kafası kesilen gencin babası oğlunu anlattı: Küfür bilmezdi, kedileri çok sever beslerdi! 12:02 Kafası kesilen gencin babası oğlunu anlattı: Küfür bilmezdi, kedileri çok sever beslerdi! Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinden Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi aldı 11:55 Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinden Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi aldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı 11:13 İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde 11:02 Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı 09:53 Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı 08:50 Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma 18:39 Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma

Son Dakika Haberleri
12:11 Moody's tahminini açıkladı: Türkiye'de enflasyon büyümeyi yavaşlatacak
12:06 Öğrenci yurdunda başı satırla kesilerek öldürülen öğrencinin babası: Her gün aynı saatlerde arardı
12:01 Kafası kesilen gencin babası oğlunu anlattı: Küfür bilmezdi, kedileri çok sever beslerdi!
11:43 Belediye yolu sattı, mahalleli perişan oldu! Evlerine ulaşmak için 4 kilometre ilerideki yolu kullanıyorlar
11:30 Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor
11:29 Emekli öğretmen, bıçaklanarak öldürüldü! Katil zanlısı koca, sabaha kadar başında beklemiş
11:28 Yeni aşk sonunda belgelendi! Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen'in aracında görüntülendi
11:26 Ülke puanında Yunanistan'ı arkada bıraktık! Avantaj artık bize geçti
11:12 İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı
11:10 TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz
Dilan Çiçek Deniz, köprüde evlilik teklifi aldı! Thor Saevarsson ile evleniyor Dilan Çiçek Deniz, köprüde evlilik teklifi aldı! Thor Saevarsson ile evleniyor         
12:13
Öğrenci yurdunda başı satırla kesilerek öldürülen öğrencinin babası: Her gün aynı saatlerde arardı Öğrenci yurdunda başı satırla kesilerek öldürülen öğrencinin babası: Her gün aynı saatlerde arardı         
12:06
Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz         
11:56
Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor         
11:31
TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz         
11:10
Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı         
10:40
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı         
21:03
Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi         
16:55
276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı         
16:49
Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı         
15:28
Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor         
15:17
Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu         
15:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 12:22:26. #1.11#
SON DAKİKA: Bitlisli para tekvandocu Nurcihan, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement