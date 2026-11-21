Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Galatasaray karşısında iyi oynadıklarını belirterek, galibiyeti hak eden taraf olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor deplasmanda oynadığı Galatasaray'a 2-1 yenildi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ı galibiyetinden dolayı tebrik eden Bjelica, "İyi bir maç oynadık. İyi bir oyun sergiledik. Göstermiş olduğumuz performansla galibiyeti hak eden taraf olduğumuzu söyleyebilirim. Çok fırsat yakaladık. Oyunu zaman zaman domine ettiğimiz anlar da oldu. Ne yazık ki istediğimiz sonucu elde edemedik. Galatasaray gibi bir rakibe karşı değerlendirmeniz gerekir. Takımımın göstermiş olduğu performansla gurur duyuyorum. Galatasaray'ın birinci golünde yardımcılarım iki defa ofsayt olduğunu söyledi. Pozisyonu şahsen görmedim, yardımcılarım söyledi. Ben doğru söylediklerini düşünüyorum. Böyle performans gösterdikten sonra böyle bir sonuç bizim adımıza yazık oldu. Gösterdiğimiz performans gelecek haftalar adına çok büyük umutlar veriyor" diye konuştu.

Ligin geri kalanında oynayacakları bütün maçlarda puanlar talip olduklarını söyleyen Hırvat teknik adam, "Bütün maçları kazanmak istiyoruz. Bugün de bunu gösterdik. Bugün buraya kazanmaya geldik. Şanssızlık sebebiyle istediğimiz sonucu alamadık. Gençlerbirliği maçında da puanlar almak için oynayacağız. Bütün puanlara talibiz" şeklinde konuştu.