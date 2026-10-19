BJK Akatlar'da Esenler Erokspor, Anadolu Efes'i 73-70 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

BJK Akatlar'da Esenler Erokspor, Anadolu Efes'i 73-70 mağlup etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BJK Akatlar'da oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. hafta maçında Esenler Erokspor, Anadolu Efes'i 73-70 yendi. Anadolu Efes böylece ligde 4. haftayı mağlubiyetle tamamladı.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Ziya Özorhon, Fatih Arslanoğlu

Esenler Erokspor: Van der Vuurst 9, Davis 18, Yebo 17, Sow 2, Egehan Arna 6, McCollum 12, Webb 9, Muhsin Yaşar, Melih Tunca, Usher

Anadolu Efes: Saric 3, Malcolm 15, Fernando 8, David Mutaf 3, Strazel 6, Yusta 11, Russell 3, Ercan Osmani 12, Erkan Yılmaz 3, Jones 6

1. Periyot: 24-18

Devre: 43-43

3. Periyot: 52-58

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Esenler Erokspor, Anadolu Efes'i 73-70 mağlup etti.

Kaynak: AA
Beşiktaş Spor KulübüAnadolu EfesSigortaTürkiyeEsenlerSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü oldu Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu
Maç öncesi kan donduran olay 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü Maç öncesi kan donduran olay! 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
Arda Turan, ’’Dünya bilsin’’ diyerek haykırdı İşte yürek dağlayan o sözler Arda Turan, ''Dünya bilsin'' diyerek haykırdı! İşte yürek dağlayan o sözler
Kuyumcu esnafı aracında kanlar içinde bulundu Kuyumcu esnafı aracında kanlar içinde bulundu
A Milli Takım’ın başına geçecek olan Sergen Yalçın meğerse son programında şifreyi vermiş A Milli Takım'ın başına geçecek olan Sergen Yalçın meğerse son programında şifreyi vermiş
21:15
Erkek arkadaşından gelen mesajı görünce evi terk etti
Erkek arkadaşından gelen mesajı görünce evi terk etti
21:14
Ederson ve ailesi, ihtiyaç sahipleri için harekete geçti
Ederson ve ailesi, ihtiyaç sahipleri için harekete geçti
20:58
Cristiano Ronaldo’nun cezası belli oldu
Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu
19:58
Canlı anlatım: Dev derbide tek gol var
Canlı anlatım: Dev derbide tek gol var
19:44
Adana’da 16 yaşındaki çocuk iş yerinde başından vuruldu
Adana’da 16 yaşındaki çocuk iş yerinde başından vuruldu
19:34
AK Parti İstanbul Milletvekili Soylu: Bu ülkeyi kimse çürütemez
AK Parti İstanbul Milletvekili Soylu: Bu ülkeyi kimse çürütemez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 21:24:44. #.0.3#
SON DAKİKA: BJK Akatlar'da Esenler Erokspor, Anadolu Efes'i 73-70 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei