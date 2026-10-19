BJK Akatlar'da Esenler Erokspor, Anadolu Efes'i 73-70 mağlup etti

BJK Akatlar'da Esenler Erokspor, Anadolu Efes'i 73-70 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BJK Akatlar'da oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. hafta maçında Esenler Erokspor, Anadolu Efes'i 73-70 yendi. Anadolu Efes böylece ligde 4. haftayı mağlubiyetle tamamladı.
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Ziya Özorhon, Fatih Arslanoğlu
Esenler Erokspor: Van der Vuurst 9, Davis 18, Yebo 17, Sow 2, Egehan Arna 6, McCollum 12, Webb 9, Muhsin Yaşar, Melih Tunca, Usher
Anadolu Efes: Saric 3, Malcolm 15, Fernando 8, David Mutaf 3, Strazel 6, Yusta 11, Russell 3, Ercan Osmani 12, Erkan Yılmaz 3, Jones 6
1. Periyot: 24-18
Devre: 43-43
3. Periyot: 52-58
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Esenler Erokspor, Anadolu Efes'i 73-70 mağlup etti.
Kaynak: AA
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