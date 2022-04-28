BMU Avrupa Motokros ve Ekstrem Enduro Şampiyonalarına Türkiye'den 25 sporcu katılacak - Son Dakika
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BMU Avrupa Motokros ve Ekstrem Enduro Şampiyonalarına Türkiye'den 25 sporcu katılacak

28.04.2022 13:06
BMU Avrupa Motokros ve Ekstrem Enduro Şampiyonalarına Türkiye'den 25 sporcu katılacak

Bulgaristan ve Kuzey Makedonya'da düzenlenecek Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokros ve Ekstrem Enduro Şampiyonalarına Türkiye'den 25 sporcu katılacak.

Bulgaristan ve Kuzey Makedonya'da düzenlenecek Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokros ve Ekstrem Enduro Şampiyonalarına Türkiye'den 25 sporcu katılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 30 Nisan- 1 Mayıs tarihlerinde Kuzey Makedonya'nın Pirlepe şehrinde Lagovo Pistinde BMU Motokros Şampiyonası'nın birinci ayağı düzenlenecek.

Şampiyonada Ata Emir Atayan, Ahmet Akif Ulusan, Aslan Osmanpaşaoğlu, Poyraz Bor, Berat Şenkalaycı, Efe Okur, Hasan Hüseyin Baş, Enes Yıldız, Berkay Sarıay, Mustafa Kemal Atayan, Mert Akkafa, Ali Akkafa, Galip Alp Baysan, Batuhan Demiryol, Yiğit Ali Selek, Akil Ulusan, Irmak Yıldırım, Emircan Şenkalaycı, Şakir Şenkalaycı, Eray Esentürk ve Mevlüt Kolay ter dökecek.

Bulgaristan'da Ekstrem Enduro Şampiyonası'nda 4 sporcu yarışacak

BMU Ekstrem Enduro Şampiyonası, Bulgaristan'ın Karnare şehrinde yarın başlayacak ve 1 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Sezonun açılış ayağında İzzet Kazdal, İslam Yıldız, Anıl Özşeker ve Süleyman Aydın Türkiye'yi temsil edecek.

Her iki organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Romanya, Bosna Hersek, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Makedonya, Arnavutluk, Kıbrıs Rum Kesimi ve Moldova'dan sporcular katılacak.

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Bulgaristan, Motosiklet, Makedonya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: BMU Avrupa Motokros ve Ekstrem Enduro Şampiyonalarına Türkiye'den 25 sporcu katılacak - Son Dakika
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