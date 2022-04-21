Bocce müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
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Bocce müsabakaları tamamlandı

21.04.2022 11:07
Bocce müsabakaları tamamlandı

Anadolu Yıldızlar Ligi Bocce İl Seçmeleri sona erdi.

Anadolu Yıldızlar Ligi Bocce İl Seçmeleri sona erdi. Talas Spor Salonu Bocce Sahasında yapılan müsabakalarda sporcuların mücadelesi çekişmeli anlara sahne oldu.

90 sporcu, Analig Bocce İl Seçmelerinde dereceye girerek 28 Nisan'da Kırıkkale'de yapılacak müsabakalarda Kayseri temsil etmek için kıyasıya mücadele etti. Müsabakalar sonunda kızlarda Erciyes İmam Hatip Ortaokulu birinci olurken, erkeklerde ise Osman Düşüngel Ortaokulu birinci oldu. Birbirinden heyecanlı geçen mücadeleler sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, müsabakalarda dereceye giren takımları tebrik ederek, Kırıkkale'de yapılacak olan müsabakalarda başarılar diledi. - KAYSERİ

Bocce müsabakaları tamamlandı
Bocce müsabakaları tamamlandı
Bocce müsabakaları tamamlandı

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Kırıkkale, Kayseri, Nisan, Talas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bocce müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
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