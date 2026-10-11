Boccede Gençler Avrupa şampiyonları Elif Aday ve Zilan Atilla Bingöl\'de çalışıyor

İtalya'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda bocce branşında altın madalya kazanan Elif Aday ve Zilan Atilla, başarılarının ardından Bingöl'e dönerek Belediye Yaşam Spor Kulübü bünyesinde antrenmanlarını sürdürüyor. Dünya şampiyonu antrenör Eda Sayak eşliğinde çalışmalarına devam eden sporcular, yeni sporcuların yetişmesine de katkı sunuyor.

İtalya'da 21-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Elif Aday ve Zilan Atilla, çiftler kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. Zilan Atilla, ayrıca Kırıkkaleli takım arkadaşıyla miks kategorisinde de Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Uluslararası başarılarıyla dikkat çeken sporcular, Bingöl'e dönerek antrenmanlarını sürdürürken bocce sporuna ilgi duyan yeni sporcuların yetişmesi için de çalışmalarına devam ediyor.

2011 yılından bu yana bocce sporuyla ilgilenen ve 2021'den itibaren antrenörlük yapan Eda Sayak da sporculuk kariyerinde önemli bir başarıya imza attı. Sayak, 2022 yılında Mersin'de düzenlenen Dünya Büyükler Rafa Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu. Kendi dünya şampiyonluğunun ardından öğrencilerinin Avrupa şampiyonluğuna ulaşması, Sayak için ayrı bir anlam taşıdı.

Eda Sayak: "Sporcularımın hayallerini gerçekleştirmesine yakından şahit olmak benim için çok değerli"

Bingöl Belediye Yaşam Spor Kulübü bünyesinde hem sporculuk hem de antrenörlük yaptığını belirten Eda Sayak, öğrencilerinin başarısından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kendi şampiyonluğunun ardından öğrencilerinin uluslararası başarı elde etmesinin kendisi için tarifsiz bir duygu olduğunu ifade eden Sayak, "2022 yılında Mersin'de gerçekleştirilen Dünya Büyükler Rafa Şampiyonası'nda ülkemizi ve ilimizi çok güzel şekilde temsil ettim ve orada dünya şampiyonu oldum. Ülkemizi gururlandırmak benim için tarifsiz bir duyguydu. Çünkü İstiklal Marşı'mızı okutmak, bayrağımızı dalgalandırmak çok büyük bir şerefti. Dört yıl sonra kendi sporcumun başarısını bu şekilde görmek de çok tarifsiz bir duygu. 21-27 Eylül tarihlerinde İtalya'da gerçekleştirilen Rafa Avrupa Şampiyonası'nda sporcularım Zilan Atilla ve Elif Aday ülkemizi temsil etti ve Avrupa şampiyonu oldular. 2021 yılından beri Bingöl Belediye Yaşam Spor Kulübünde hem antrenörlük hem sporculuk yapıyorum. Liglerde yarıştık ve birinci olduk bu bizim için çok anlamlı. Ayrıca şuan kulüpte oynamak ligde sporcularımızın devam etmesi ayrı bir tecrübe kattığı için çok önemli aslında bizim için. Duygusal açıdan konuşmak istiyorum. Sporcularımı çok seviyorum. Bunu özellikle söylemek istedim. Çocuklar büyüdüklerinde, büyüklerde yarıştığında yada benim gibi antrenör olduklarında onlarında sporcuları ile benim gibi bir ilişkileri olsun çok isterim. Ben onlara evet destek oldum. Bu yolda ilerlemek, bu konu ile alakalı hayal kurmalarının belki en büyük sebebi benim ama bu durumu gerçekleştirenler onlar. Hayal kurmak, inanmak ve bunun için mücadele etmek bizim için çok önemli. Sporcularımın hayallerini gerçekleştirmesine yakından şahit olmak benim için çok değerli. Daha çok hayalimiz var. En önemlisi Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmek ve orada tekrar bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı okutmak. Bunu gerçekleştirmek için elimden gelen bütün desteği vermeye devam edeceğim" diye konuştu.

Elif Aday: "Başarımızın herkes tarafından bilinmesi bizim için büyük bir gurur kaynağı olacak"

Avrupa şampiyonu sporcu Elif Aday ise başarıya ulaşma sürecinde çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını belirtti. Antrenman sahalarının yetersizliği ve zor şartlarda çalışmalarına rağmen hedeflerinden vazgeçmediklerini anlatan Aday, "21-27 Eylül tarihleri arasında İtalya'da gerçekleşen Avrupa Şampiyonası'nda takım arkadaşım Zilan Atilla'yla beraber Avrupa şampiyonu olduk. Bu süreçte zor zamanlar geçirdik. Ama sonuna kadar inandık ve bu yolda devam ettik. Antrenörümüzün desteği, kendimize olan inancımız ve yıllardır kurduğumuz hayaller en büyük destekçilerimizdi. Çevremizdekiler bocceyi çok fazla tanımıyordu. Hocamızın dünya şampiyonu, bizim de Avrupa şampiyonu olmamızla birlikte bu spora yönelik talep ve merak arttı. Bocce alanındaki başarımızı ortaya koyduk. Bunun herkes tarafından bilinmesi bizim için büyük bir gurur kaynağı olacak" şeklinde konuştu.

Bingöl Belediye Yaşam Spor Kulübü bünyesinde sürdürülen çalışmalarla sporcuların hem kendi branşlarında gelişmesi hem de yeni sporcuların bocceyle tanışması hedefleniyor. Dünya şampiyonu antrenör ile Avrupa şampiyonu sporcuların aynı kulüpte çalışmalarını sürdürmesi, kentte bocce sporunun tanıtılması ve gelecekte yeni başarıların elde edilmesi açısından önem taşıyor.