Boccede İki Kez Şampiyon Oldular

Boccede üst üste ikinci Türkiye şampiyonluğunu kazanan Şadiye-Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Genç Kız Takımı, başarısını sürdürmeyi hedefliyor.

Samsun'un Alaçam ilçesindeki Şadiye-Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Genç Kız Takımı, haziran ayında Bursa'da düzenlenen Okul Sporları Bocce Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 37 takım arasından üst üste ikinci kez Türkiye şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Organizasyonda okulun genç erkek takımı da üçüncülük elde etti.

Samsun spor Bocce Takımı'nın altyapısını oluşturan Şadiye-Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi öğrencilerinin ayrıca okul sporları bowling branşında da üst üste 3 Türkiye şampiyonluğu bulunuyor.

Öğrenciler, yaz tatili olmasına rağmen antrenmanlarına devam ederek, yeni müsabakalara hazırlanıyor.

Bocce milli takım antrenörü ve okulun beden eğitimi öğretmeni Gökhan Bozdemir, AA muhabirine, daha önce bowling branşında üst üste 3 yıl Türkiye şampiyonluğu yaşayan sporcularının boccede de 2 yıl üst üste birinci olduğunu söyledi.

Okulun adeta bir spor lisesi gibi sporcu yetiştirdiğini vurgulayan Bozdemir, "Buradan mezun olan 32 milli sporcunun hepsi üniversitede okuyor. Tıpta, kimyagerlikte, bankacılıkta, beden eğitimi ve spor yüksekokulunda (BESYO) okuyan var. Yani çok sayıda öğrencimiz akademik başarıyla spor başarısını bir arada yürütüyor." dedi.

Bozdemir, bu yıl milli takımlara 5 sporcu kazandırdıklarını işaret ederek, "Avrupa ve dünya şampiyonasına gidecek milli sporcumuzla antrenmanlarımız devam ediyor. Milli takıma yeni sporcular vermek için çaba gösteriyoruz. Bu sene kazandığımız başarının devamını getirmek istiyoruz. Yaz döneminde de çalışmalarımız devam edecek. Önümüzdeki sene bowlingde dördüncü, bocce petank dalında da kızlar kategorisinde üçüncü kez üst üste Türkiye şampiyonu olmak istiyoruz." diye konuştu.

Okul müdürü Hamdi Korkmaz da okullarının Anadolu lisesi olmasına karşın Türkiye'de sportif başarılarda ismini duyurduğuna dikkati çekti.

Öğrencilerinin sportif faaliyetlerinin yanında akademik eğitimlerini de başarıyla sürdürdüğünü dile getiren Korkmaz, "Okulumuzda 9 milli sporcumuz var. Gençlerimiz burada sporla güzel vakit geçirip zamanı iyi değerlendiriyor, spor ahlakını kazanıyor." diye konuştu.

Genç sporcuların hedefi milli takıma girmek

Okulun 9. sınıf öğrencisi Sıla Tunç ise 5 yıldır bocce sporcusu olduğunu belirterek, "Sıkı ve verimli şekilde çalışıyoruz. Hedefimiz milli takım seçmelerini kazanıp ülkemizi temsil etmek." ifadesini kullandı.

9. sınıf öğrencilerden Asyanur Akman ise ilk defa milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandığının altını çizerek, "Spor sayesinde birçok il ve ilçe gezdik. İleride inşallah ülkemizi yurt dışında temsil etmek istiyoruz." dedi.

12. sınıf öğrencisi Umut Can İleri de bocce sayesinde yurt dışına çıktığını anlatarak, "Bu sporu severek yapıyorum. 2025 yılında İngiltere'de Avrupa Şampiyonası'na çıkmıştık. Orada ülkemizi temsil ettik. Şimdi tekrar milli takım seçmem var. İnşallah kazanırım." diye konuştu.

Ortaokul öğrencisi Beril Su Yegin ise bocce ile yeni tanıştığını, her gün antrenmanlara gelmeye çalıştığını dile getirerek, ileride milli sporcu olmak ve Türkiye şampiyonluğu elde etmeyi istediğini kaydetti.