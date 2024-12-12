Bodo/Glimt-Beşiktaş Maç Kadroları Açıklandı - Son Dakika
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Bodo/Glimt-Beşiktaş Maç Kadroları Açıklandı

Bodo/Glimt-Beşiktaş Maç Kadroları Açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Bodo/Glimt-Beşiktaş maçının hakemleri ve takım kadroları belirlendi.

12.12.2024 23:16
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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasındaki Bodo/Glimt- Beşiktaş maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Aspmyra

Hakemler: Filip Glova, Daniel Polacek, Peter Bednar (Slovakya)

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan, Evjen, Berg, Saltnes, Zinckernagel, Hogh, Hauge

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Zaynutdinov, Al Musrati, Ndour, Onur Bulut, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy

Kaynak: AA

Beşiktaş, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodo/Glimt-Beşiktaş Maç Kadroları Açıklandı - Son Dakika

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