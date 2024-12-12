Bodo/Glimt-Beşiktaş Maç Kadroları Açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasındaki Bodo/Glimt- Beşiktaş maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Aspmyra
Hakemler: Filip Glova, Daniel Polacek, Peter Bednar (Slovakya)
Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan, Evjen, Berg, Saltnes, Zinckernagel, Hogh, Hauge
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Zaynutdinov, Al Musrati, Ndour, Onur Bulut, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy
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