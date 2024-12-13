Bodo/Glimt Teknik Direktörü Knutsen'den Beşiktaş'a Övgüler - Son Dakika
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Bodo/Glimt Teknik Direktörü Knutsen'den Beşiktaş'a Övgüler

Bodo/Glimt Teknik Direktörü Knutsen\'den Beşiktaş\'a Övgüler

Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Teknik Direktör Kjetil Knutsen, Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu ve maçı güzel bir şekilde kapattıklarını belirtti.

13.12.2024 02:17  Güncelleme: 02:23
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BODO/GLİMT Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, "Beşiktaş iyi bir takım. Ellerindeki ekipten en uygun takımı sahaya sürdüler. Biz her zamanki gibi oynamaya çalıştık" dedi.

Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi 6'ncı hafta maçında sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren Kjetil Knutsen, "Bence çok güzel bir maç oldu. Güzel bir kapanış yaptık. Bizim için sezonun son maçında iyi bir bitiş yaptığımız için memnunum" diye konuştu.

'BEŞİKTAŞ ZOR BİR TAKIM'

Buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini ifade eden Knutsen, "Birçok şans bulduk. Bulduğumuz pozisyonları sonuçlandırabilirdik. Zor bir takıma karşı oynadık. Beşiktaş zor bir takım. Bulduğumuz şansları değerlendiremeyince biraz zorlandık. Beşiktaş iyi oyunculara sahip bir takım. Galip geldiğimiz için mutluyum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Beşiktaş, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodo/Glimt Teknik Direktörü Knutsen'den Beşiktaş'a Övgüler - Son Dakika

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