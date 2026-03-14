Bodrum 1925 Spor U14 Finalde
Bodrum 1925 Spor U14 Finalde

14.03.2026 12:59
Bodrum 1925 Spor U14 takımı, Antalya Özer Spor ile final maçına çıkacak. Başarılar diledik!

Muğla İl Şampiyonu olan Bodrum 1925 Spor Kulübü U14 takımı final maçına çıkacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, A Grubu'nda mücadele eden Bodrum temsilcisi, Akdeniz Kartalları Spor Kulübü, Ödemiş Spor Kulübü ve Isparta Zirve Spor ile karşı karşıya geldi.

Bodrum 1925 Spor, gruptaki ilk maçında Antalya 2. Bölge şampiyonu Akdeniz Kartalları'nı 5-2 mağlup etti. Bodrum ekibinin gollerini Atlas Kahya, Miraç Kızılkaya (2), Arda Çetin ve Poyraz Arslan kaydetti.

Bodrum temsilcisi ikinci maçında ise İzmir 8. Bölge şampiyonu Ödemiş Spor'u Miraç Kızılkaya'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek adını 1. Kademe şampiyonluk maçına yazdırdı.

Bodrum 1925 Spor U14 takımı, bugün 14.00'te Denizli Servergazi Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmada B Grubu şampiyonu Antalya Özer Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

Bodrum temsilcisi, mücadeleyi kazanması halinde Türkiye Şampiyonası'nda son 32 takım arasına kalacak.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Antalya, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
Ayşegül Eraslan'ın ölümünde kan donduran iddia! Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
Kavurma yapılan atın sahibine de ceza! Sorumsuzluğu affedilmedi
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
Advertisement
