Bodrum Basketbol, Charnay'a Yenildi

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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası gruplarının 6. ve son haftasında E Grubu'nda YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, deplasmanda Fransa'nın Charnay Basket takımına 84-53 yenildi.

Prisse'de oynanan maçın ilk çeyreğini 18-14 geride tamamlayan Bodrum ekibi, devreye de 45-26 yenik girdi.

Üçüncü çeyrekte de farkı eritemeyen YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, son çeyreğe 57-39 geride girerken maçı da 84-53'lük skorla kaybetti.

Bodrum ekibi, bu sonuçla grubu 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ile 3. sırada tamamladı ve organizasyona veda etti.

Gruplarda ilk iki sırada yer alan takımlar ile en iyi 4 üçüncü ve FIBA Kadınlar Avrupa Ligi gruplarının sonuncuları (4 takım) play-off turu oynayacak.