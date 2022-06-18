Bodrum'da Sahil Güvenlik 40. Yıl Yarışları başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Güney Ege Sahil Güvenlik 40. Yıl Yelken Kupası yarışları 25 teknede 140 sporcunun katılımıyla başladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından Sahil Güvenlik 40. Yıl Yelken Kupası yarışları düzenlendi. Coğrafi rotada yapılan yarışlara IRC, Destek ve Tırhandil sınıflarında 25 teknede 140 sporcu katıldı.

Güney Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan ve Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Utku Meral'in denizden takip ettiği yarışların startını Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar verdi.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 40. yılını kutlayarak, "Komutanlarımız, askerlerimiz, sahillerimizdeki huzur sükunu sağlamak için canla başla 7/24 çalışıyorlar. 40. yıl anısına bir yelken yarışımız var. Dikkat çekmeye, bu güzel kurumumuzun yaptığı güzel işleri duyurmaya çalışıyoruz. Katılan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. 25 teknede 140 sporcu yarışıyor. Burada sayıların bir önemi yok. Önemli olan göçmen kaçakçılığından tutun da sahillerdeki bütün can güvenliği, mal güvenliği, bütün güvenliklerden sorumlu olan bu birimimiz canla başla su üzerinde kalarak bunu sağlamaya çalışıyorlar. Sürekli su üzerinde kalmak zor bir iş. Ben en üst rütbeden alt rütbeye kadar tüm komutanlarımızı ve askerlerimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Halkımız, milletimiz adına onlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yarışlar, düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek. - MUĞLA