Bodrum'da Su Jeti ve MotoSurf Şampiyonası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bodrum'da Su Jeti ve MotoSurf Şampiyonası Başladı

Bodrum\'da Su Jeti ve MotoSurf Şampiyonası Başladı

TMF tarafından düzenlenen Su Jeti, Flyboard ve MotoSurf Türkiye Şampiyonası Bodrum'da başladı.

10.05.2025 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen Su Jeti, Flyboard ve MotoSurf Türkiye Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları Bodrum'da başladı.

Bodrum Motosiklet Kulübü'nün ev sahipliğinde Gündoğan Halk Sahili'nde düzenlenen yarışmaya, bölge sakinleri de yoğun ilgi gösterdi. Mahalle sakinleriyle yerli ve yabancı turistler, yarışmayı yakından takip etti. 50'den fazla sporcunun katılacağı yarışların ilk gününde motosurf ve su jeti yarışları gerçekleştirildi. Pazar günü de motosurf ve flyboard yarışları yapılacak.

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 2025 yılındaki faaliyet programına yer alan Su Jeti, Flyboard ve MotoSurf Türkiye Şampiyonası, yani 3 şampiyona bir arada bugün ve yarın Bodrum'da yapılıyor. Jetsurf'te 20'nin üzerinde sporcu yarışıyor, 22 kaydımız var. Flyboard kategorisinde 10'a yakın sporcumuz var. Su jetinde 20'ye yakın sporcumuz var. Yani 50'nin üzerinde bir yarışçı sayımız var. Türkiye Şampiyonası'nda sezonu Bodrum'da açmanın keyfini ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Bodrum Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Cevdet Erçik ise, 1 aydır bu organizasyona hazırlandıklarını ifade ederek, "MotoSurf ve jetinin de katılmasıyla beraber güzel bir organizasyon oluyor. Elimizden geldiğince sporcuları mutlu göndermek istiyoruz" diye konuştu.

Su jeti sporcusu Kaan Şanver da hedefinin şampiyonluk olduğunu söyleyerek, "Bu spor aslında niş bir spor. Herkesin bir anda içine giremeyeceği, yakınından biri bu işin içindeyse kesinlikle aynı gün içinde girip başlayabileceği bir spor. Bu spor 6 kategoride oluşuyor. En düşük beygir güçlerinden, gençler kategorisinden ve profesyonel sporcuların olduğu 6 kategoride yarış düzenleniyor. Kapalı şamandıra parkurunda yapılan bir operasyon bu. O parkurun içinde 25 şamandıranın arasında slalom yaparak 15 turu tamamlıyorlar. Onun sonucunda da şampiyonlar belirleniyor. Benim hedefim her zamanki gibi şampiyonluk. Vazgeçemeyeceğimiz bir olay. İnşallah bugün de aynı duyguyu yaşarız" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Motosiklet, Olaylar, Türkiye, Bodrum, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum'da Su Jeti ve MotoSurf Şampiyonası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan, 77 Hindistan SİHA’sını düşürdü Pakistan, 77 Hindistan SİHA'sını düşürdü
Adana’da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet Adana'da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı
Microsoft’un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici Microsoft'un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici
Dusan Tadic’ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım Dusan Tadic'ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım
Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle Yeşilhisar’da anlamlı yarışma Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle! Yeşilhisar'da anlamlı yarışma
Bakan Fidan’dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
Mourinho’nun gazeteciye cevabı gündem oldu Adeta dalga geçti Mourinho'nun gazeteciye cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti
Göksel Gümüşdağ’dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia Göksel Gümüşdağ'dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia
Sakarya’da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Sakarya'da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı

20:56
Kulisleri sallayacak iddia: PKK “fesih“ kararını Türkiye Cumhuriyeti’ne iletti
Kulisleri sallayacak iddia: PKK "fesih" kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti
19:57
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat Memur olma hakkı geliyor
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
18:47
Hindistan ve Pakistan’ın ateşkes ilan etmesine Türkiye’den ilk yorum
Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum
17:57
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
16:32
İstanbul’da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı
09:17
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
09:06
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
08:47
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
08:46
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
08:21
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
08:13
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı
23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
07:54
Zorunlu hale geliyor Taksilerde yeni dönem
Zorunlu hale geliyor! Taksilerde yeni dönem
01:04
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
01:02
Beylikdüzü’nde tır kazası 1 kişi hayatını kaybetti
Beylikdüzü'nde tır kazası! 1 kişi hayatını kaybetti
00:47
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 22:17:08. #7.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da Su Jeti ve MotoSurf Şampiyonası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.