Yarışmada, gençler düzenlemeli dalda İzmir Border Kulübü, düzenlemesiz dalda İzmir Kahod Kulübü, yıldızlar düzenlemesiz dalda Manisa Lidya Sanat Kulübü, düzenlemelide Muğla Akademi Karya ve Karya Çiçekleri Kulübü, büyükler düzenlemesiz dalda Muğla Ortakent Yahşi Kulübü, düzenlemelide İzmir Egezade Halkoyunları Kulübü, minikler düzenlemesiz ve düzenlemeli dalda İzmir Yaren Halk Dansları Kulübü birinci oldu.

Federasyonun faaliyet programında yer alan yarışma, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Bodrum Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde düzenlemeli ve düzenlemesiz olarak gerçekleştirilen yarışmaya, 14 kulüpten 17 ekipte 430 yarışmacı katıldı.

Soylu: Gittiğimiz yere sömürmek için değil, ecdadımız gibi emaneti bırakmak için giden bir milletiz

Kaynak: AA

Türkiye, Bodrum, İzmir, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Bodrum'da Türkiye Halkoyunları Federasyonu Grup Yarışması yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.