Bodrum'da Uluslararası Optimist Yarışları Sona Erdi
Bodrum'da Uluslararası Optimist Yarışları Sona Erdi

11.05.2026 13:20
14. BodTO Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları, 11 ülkeden 238 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

BODRUM'DA bu yıl 14'üncüsü düzenlenen BODTO Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları, ödül töreniyle sona erdi. 11 ülkenin kayıt yaptırdığı organizasyonda 9 ülkeden 238 sporcu mücadele etti. Bodrum açıkları, günler boyunca optimist yelken yarışlarına ev sahipliği yaptı.

Bodrum Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve B.B. Bodrumspor Yelken Şubesi iş birliğinde, Bodrum Ticaret Odası ana sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyonda genç sporcular farklı hava şartlarında kıyasıya yarıştı. Yarışların ikinci gününde ise rüzgarın yetersiz olması nedeniyle yarış yapılamadı.

KATEGORİLERİNDE BİRİNCİLER BELLİ OLDU

Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcusu Metehan Asar, genel klasmanda birinci oldu. Kızlar kategorisinde Tayland ekibi THODA'dan Pariyaporn Chantarawong zirvede yer alırken, junior kategorisinde Yalıkavak Yelken Kulübü sporcusu Can Ulusoy, junior kızlar kategorisinde ise Ayvalık Yelken Spor Kulübü'nden Masal Bayraktar birinciliği elde etti.

Bambino Kızlar kategorisinde B.B. Bodrumspor sporcusu Alya Latife Arıcan birinci olurken, Bambino Erkekler kategorisinde Büyükçekmece Yelken Spor Kulübü sporcusu Ege Erdurak zirvede yer aldı. Country Cup klasmanında ise Suudi Arabistan'dan Xuan ya Tong birinciliği elde etti. Singapur'dan Nathaniel Kaiden Ng ikinci olurken, Tayland'dan Pariyaporn Chantarawong üçüncü sırada yer aldı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Düzenlenen ödül törenine Bodrum Belediye Başkan Vekili Anıl Alparslan, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdem Ağan, Bodrum Ticaret Odası Meclis Başkanı İlhan Ersan, B.B. Bodrumspor Kulüp Başkanı Hadi Türk, kulüp yöneticileri, sponsor firma yetkilileri, yarış komitesi, antrenörler, veliler ve sporcular katıldı. Dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından geleneksel çekiliş gerçekleştirildi. Organizasyon, çekiliş sonrası toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: DHA

